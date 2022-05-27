嫲嫲1原因狂餵甘草水　初生孫半夜脹氣唔飲奶　專家：可致水中毒

不少新手媽媽也會依賴家中長輩幫忙照顧初生子女，可是兩代人育兒觀念不同卻容易引起衝突。有台灣媽媽大呻找奶奶擔任陪月的不快經歷，指對方不斷餵孫兒飲甘草水，聲稱能有助排毒，令皮膚變好。樓主已提醒奶奶餵太多水會對嬰兒腎臟造成負擔，惟對方不但不聽，更改為偷偷餵水，導致孩子半夜脹氣不適狂哭又不願飲奶，因而感到無奈又憤怒，呼籲準媽媽盡量找專業陪月員或回娘家坐月。

專家亦指1歲以下嬰兒的腎功能尚未發育完全，喝水太多是有機會導致俗稱「水中毒」的腦水腫現象，家長要小心留意。



有台媽指奶奶不斷餵孫兒飲甘草水，稱能有助排毒令皮膚變好，她已提醒奶奶餵太多水會對嬰兒腎臟造成負擔，惟對方改為偷偷餵水，導致孩子半夜脹氣不適狂哭又不願飲奶。（資料圖片/GettyImages）

「婆婆帶小孩真的讓我捏了一把冷汗。」該名新手台媽早前於facebook匿名發文，大呻奶奶協助坐月及照顧小孩的不愉快經歷。樓主本身就讀幼兒保育系，對照顧初生嬰兒有一定認識，認為長輩們並非不懂得正確的育兒方式，「她們是『裝不懂』」，堅持自己過往的經驗或方法。

台媽以讓兒子飲水作為例子，指初生嬰兒於出生6個月內主要以奶為主食，不太需要額外喝水，可是奶奶卻根據個人經驗，不時餵孫兒飲甘草水，「說會排毒，小孩皮膚才會漂亮」，令她相當無言。即使她已提醒奶奶，明言甘草水或對孩子的腎臟造成負擔，也會打亂飲奶習慣，惟對方仍然不聽，「還是偷偷在背後灌小孩子喝甘草水，一哭就餵水，一哭就餵水，我的孩子是水缸嗎？」。

台媽已提醒奶奶，明言甘草水或對孩子的腎臟造成負擔，也會打亂飲奶習慣，惟對方仍然不聽。（《寶寶大過天》劇照）

在奶奶不斷「灌甘草水」下，台媽指兒子半夜因脹氣不適，「不舒服哭鬧一整晚都不睡」，連喝奶量也變少，最終要出動丈夫與奶奶溝通，「卻好像是我打小報告的感覺」。幸好丈夫是「神隊友」，願意站於台媽的立場解釋情況，「跟我婆婆說『那妳現在灌3000cc的水，然後過30分鐘你再灌3000cc的水，然後你想吃飯可是肚子很撐，妳舒服嗎？會想吃東西嗎？可是你很餓』」。

台媽指，事後奶奶沒有繼續餵水，惟對她的態度變得冷淡，「我無所謂，我只想我的孩子是舒服的」。她認為，今時今日育兒應按照專業知識，在過程中累積經驗，「為什麼還要拿以前的經驗來壓現代的專業知識？」，又勸一眾準媽媽盡量找專業陪月員或回娘家坐月，「除非你的婆婆很開明或是專業保姆，否則千萬不要給婆婆做月子，矛盾的開關就是在這時候打開的」。

帖文引起媽媽們共鳴，不少人認為婆媳之間最好保持距離避免紛爭，亦要靠丈夫擔當中間人，「月子不要給婆婆做，小孩不要給婆婆帶，最好也不要住在一起」、「保持距離，以策安全」、「不是不尊重老祖宗的智慧，只是要因地制宜」、「很多女人的戰爭，靠神隊友就可以輕易解決」。

據台灣衛生福利部食品藥物管理署資料，只要按時餵奶，不論是喝母乳還是配方奶粉，6個月以下的嬰兒一般都不會有缺乏水分的問題。（資料圖片/GettyImages）

根據台灣衛生福利部食品藥物管理署資料，1歲以下嬰兒的腎功能尚未發育完全，若一下子喝太多白開水，腎臟無法即時排出體內過多的水分，有機會導致血液中鈉離子的濃度降低，嚴重情況更會導致俗稱「水中毒」的腦水腫現象。

一般而言，餵母乳的嬰兒不需額外喝水，因為母乳約90%的成份是水；而配方奶粉只要按標示沖泡比例便可，（一般比例是水份佔87%，奶粉佔13%），只要每日總奶量攝取足夠，嬰兒就可以獲得足夠水份，不需要額外餵開水。至於6個月至1歲以下、開始進食副食品的嬰兒則可少量喝水，由於果汁、果泥中也含有水分，家長可依孩子情況適度補充。