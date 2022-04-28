太嫲腳部不適仍要抱BB　人妻好心提醒竟遭掌摑　老公1句話更心寒

身為後輩，關心家中長輩是應做的事，不過家人之間亦要互相尊重。有台灣人妻發文，指早前清明節陪丈夫回老家探望家人時，丈夫的嫲嫲打算抱起小孩，她見狀隨即提醒嫲嫲小心，沒料竟突然遭對方掌嘴指她亂說話。她感到非常委屈當場大哭，惟丈夫竟未有為她出頭，反而以嫲嫲不小心為由嘗試大事化小，令她不禁生出離婚念頭。



有台灣人妻發文，指早前清明節陪丈夫回老家探望家人時，丈夫的嫲嫲打算抱起小孩，她見狀隨即提醒嫲嫲小心，沒料竟遭突然遭對方掌嘴指她亂說話。（《BB來了》劇照）

該名台灣人妻早前投稿至facebook專頁「靠北婆婆2.0」，大呻清明節期間偕丈夫回家時的委屈經歷，「這個清明節真的掃到我尊嚴都一文不值」。她說事發時丈夫的嫲嫲提出要抱小孩，她得知嫲嫲腳部不適，而且門口設有約20厘米高的門檻，擔心嫲嫲與孩子一旦跌倒後果將不堪設想，於是隨口提醒：「（孩子）有點份量，要小心。」

沒料嫲嫲聞言反應極大，突然賞了樓主巴掌，更怒斥她亂說話，令她頓時嚇倒，「就這樣被掌嘴說『亂說話』！對！我活了29年，人生第一次遇到這種事！」。她事後怒極表示，自己只是出於好心，「萬一你跨過門檻直接摔倒，算誰的？不能到外面椅子上再抱？」，愈想愈委屈，更當場哭了出來。

樓主擔心嫲嫲與孩子一旦跌倒後果將不堪設想，於是開口提醒，沒料嫲嫲聞言反應極大，突然賞了她巴掌，更怒斥她亂說話。（《BB來了》劇照）

樓主又將事件告知丈夫，本來以為可獲安慰，沒料丈夫竟以「阿嬤不小心」為由打算大事化小，令她更感不忿，「不小心手舉起來？不小心掌我嘴？」。她不禁慨嘆，丈夫婚前婚後的表現截然不同，甚至生出離婚念頭，「老公不站在我這邊就算了，講出來的話句句讓我想法走向離婚，結婚前跟後真的差的有夠他X的多」。

不少網民看過帖文也感誇張，直言難以忍受暴力對待，「被打巴掌我不行，而且你是擔心老人家還有小孩，哪有什麼錯啊」、「要是我應該當下會反射動作直接反手就打回去了」、「叫老公過來，賞一巴掌給阿嬤看，然後小孩抱走，準備離婚」、「我會直接孩子抱着走人，一點都忍不了，老公沒幫忙說話還裝死，直接退貨了」。

奶奶說話尖酸常刁難 高EQ新抱扮傻完美KO 網民佩服：我的榜樣！



有台灣網民日前於討論區發文，指伯娘是家中「惡奶奶」的代表，不時會出言刁難堂嫂，但每次堂嫂也能完美反駁及化解尷尬，令她目瞪口呆。樓主稱過往甚至曾問堂嫂為何能一直忍受奶奶，沒料竟獲對方超高EQ回覆。帖文一出不少即獲網民討論，紛紛表示非常佩服樓主堂嫂，又笑言要有樣學樣，以同樣手法對待奶奶或家人。

