係愛呀！新手爸抱9天大BB「靜音超慢動作」　妻傻眼：抱炸彈嗎？

為人父母甚艱難，這只是剛剛開始！內地近日有新手爸爸抱起只有9天大的孩子時，雙掌托住寶寶「超慢動作」移動，全程沒發出聲音將孩子放到梳化墊子上睡，被妻子揶揄「這是抱了顆炸彈嗎？」。片段在網上瘋傳令網民爆笑，有不少人認為爸爸是怕孩子「落地醒」要重新哄他睡，笑言真的是個「不定時炸彈」，而且醒來可能會比炸彈更恐怖。



重慶有爸爸抱起只有9天大的嬰兒，全程靜音超慢動作，被妻子取笑像抱炸彈。（微博影片截圖）

5月11日，重慶渝北區有爸爸抱起只有9天大的寶寶，想放到梳化上，他的動作令妻子笑翻，「這是抱了顆炸彈嗎？」。影片所見，除開配樂爸爸全程沒發半點聲音且保持「超慢動作」，他抱起寶寶時沒用手臂做承托，而是兩隻手掌張開托起寶寶頭、後頸和屁股等位置，慢慢單膝跪在梳化上，將嬰子放下再慢動作縮手，寶寶全程保持熟睡。

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網民看片後覺得爸爸是怕動作大會弄痛寶寶，「都是爸爸對孩子的愛呀」、「這小心翼翼的樣子笑死我了」、「結局一般是醒了」。

有父母級網民指剛出生的寶寶沒有安全感，會「落地醒」，即寶寶一放下就馬上清醒，因嬰兒在媽媽肚子裏太舒服，出生後突然空間寬敞，不抱起睡很容易就哭鬧，輕輕放下都會醒，抱着才能睡。不過許多人看出他是個新手爸爸，「9天大的應該還好，吃餓就哭，1個月後才真的是怕弄醒」，而且哭起來真的是「不定時炸彈」，可能比炸彈還恐怖，「沒哭時是心肝寶貝，哭了就是炸彈」。

（綜合）