男友阿媽勁黐身　酒店staycation都跟埋去　港女難忍媽寶提分手

拍拖都帶着媽媽，哪還算拍拖嗎？有港女於討論區發文分享男友媽媽極度「黐身」的事蹟，指出男友媽媽經常跟着他們逛街，幾乎每兩次約會就有1次見到男友媽媽，最離譜是日前她與男友去酒店「宅度假」（Staycation），男友媽媽也跟着，「上到房你眼望我眼咁，成個氣氛尷到傻」。她曾多次向男友表達不滿，但男友每次都指出「唔緊要啦，有人幫手畀錢唔好咩」，她最終在忍無可忍下提出分手。



有港女於討論區發文分享男友媽媽極度「癡身」的事蹟，指出男友媽媽經常跟着他們逛街，最離譜是日前她與男友去酒店「宅度假」（Staycation），男友媽媽也跟着。（《BB來了》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「佢阿媽247都想癡實我男朋友」為題發文表示，明白媽媽愛惜兒子，想多些見面是人之常情，「但auntie搞清楚好冇，你個仔係我男朋友呀」。她舉例多宗男友媽媽「癡身」的事蹟，男友媽媽經常跟着他們逛街，「次次出街就好似男朋友要帶兩條女去3p咁，左一個右一個」、「次次出街都出到好似家庭樂咁」。

她指出，有次男友放假，原本相約了下午去逛街，晚上與男友媽媽吃飯，怎料男友媽媽發脾氣地說「放假就淨係識陪女，唔使陪阿媽啦」，她只好妥協讓男友下午陪媽媽，晚上才一起吃飯。她續說，最離譜是日前她與男友去「宅度假」，男友媽媽也跟着，「上到房你眼望我眼咁，成個氣氛尷到傻，3條友就咁碌手機碌咗成晚」。當男友抱着她時，男友媽媽不滿道「你當阿媽唔喺到呀，檢點啲啦」，她心想「攬下都唔得，你咩年代嚟」。

樓主最終在忍無可忍下提出分手，男友卻不解為何覺得有問題，指出「我阿媽都係關心我哋啫，佢同我哋出街有人畀錢埋單唔好咩？」。（《我們不能是朋友》劇照）

她表示，每次約會也向男友事先聲明不要帶着媽媽來，但到約會當天，男友都會傳訊息跟她說媽媽會一同前來，她表達不滿，男友卻說「唔緊要啦，有人幫手畀錢唔好咩」，她最終在忍無可忍下提出分手。她與男友說明分手原因，男友卻不解為何覺得有問題，並指出「我阿媽都係關心我哋啫，佢同我哋出街有人畀錢埋單唔好咩？」。

帖文引起熱議，有網民指出「Staycation帶阿媽係咩事，裙腳仔搞唔掂喎」、「三人行去staycation嗰度笑死」、「Staycation你忍到唔返屋企都勁，畀着我即走，由得佢2母子溫馨溫馨啦」、「你男朋友都大kam㗎喎」、「依啲老母，抵佢個仔冇老婆」，也有人大讚樓主分手決定做得好，「恭喜你甩難」、「脫苦海」、「好彩放生咗，真係頂唔順」。