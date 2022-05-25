老伯行動不便路中心連遭的士拒載　私家車司機護送助截車被讚暖男

一人行多步，不妨多向身邊長者伸出援手，令社會更有愛！網上流傳1段影片，顯示1名行動不便的駝背老伯，扶着車仔在馬路中央截的士，惟司機疑拒載，指示他返回行人路。1名私家車司機見狀即下車，不但護送老伯到路邊，更耐心地幫忙截的士，獲網民大讚「暖男」。



1名扶着買餸車緩慢行走的駝背老伯，走到1架正在等候紅綠燈的的士前欲上車之際，司機即拒絕接載並指示他返回行人路。（影片截圖）

該段車Cam影片於長沙灣道近貿易廣場對開十字路口拍攝，1名扶着買餸車緩慢行走的駝背老伯，走到1輛正在等候紅綠燈的的士前，欲上車之際，司機疑拒絕接載並指示他返回行人路。約1分鐘後，有白衣男子下車走到伯伯旁邊「護航」，嘗試幫他截的士，其間有的士路過都沒有停下來接載，約幾分鐘後終於成功截到，男子耐心扶伯伯上車後才離開。

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據片主補充指，第1輛的士發現乘客是長者即「趕人走」，其後亦有另1輛見他揮手就駛過來，惟「一見到老人家就即刻冚旗唔做生意」。片主又指本身都有想過義載伯伯，但怕其車型較小，「細尾箱擺唔落部車仔，同埋車身太矮避震太硬，我怕伯伯條腰頂唔順」。

影片一出即引起網上熱議，網民都大讚片主是暖男，「樂於助人，有善良之心」、「哥哥仔又靚仔又好心，一定有祝福」；有人則批評的士司機過份，「平時見到有靚旗就高速公路都急停，見到伯伯一抽二掕就扮話唔上得客」、「成日玩拒載，仲好意思喺電視同人講話冇生意」。

不過有網民就指，第1輛的士拒載尚可理解，「其實又唔可以怪的士司機喎，如果在中線上落客有任何意外，責任誰屬」。