隊頭兩車均拒載　的士司機願過海竟有意外收穫　網民：受之無愧

不時有市民投訴乘的士時被拒載。有司機近日發文，稱在觀塘樂華邨等客時，看到1名女士被隊伍首兩輛的士拒絕接載，排第三位的他決定接載女士到鰂魚涌模範邨。到達目的地時車費連同隧道費共120多元，沒想到女乘客竟然放下500元紙鈔便下車離開，令他非常驚喜。有同為的士司機的網民看過帖文形容事件是「好人有好報」，又批評部份行家經常「揀客」影響行業形象。



有司機近日發文，稱看到1名女士被兩輛的士拒絕接載，排第三位的他決定接載女士，到達目的地時車費連同隧道費共120多元，沒想到女乘客竟然放下500元紙鈔便下車離開。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有的士司機上周四（28日）發文，指早上約8時許在觀塘樂華邨等客，看到隊頭兩輛的士先後拒絕接載1名女士，排第三位的他決定接載女士前往鰂魚涌模範邨。到達目的地後，車費連同隧道費合共為約120元，「$80零蚊錶加$40隧道費」，但女乘客交下1張500元紙鈔便開門離去，樓主仔細一看才發現「意外收穫」，感到非常驚喜，「我受寵若驚」。

帖文引起討論，有網民形容事件是「好心有好報」，又認為身為的士司機根本不應「揀客」或「揀地點」而拒載，「其實做咩行業都要有專業精神」、「受之無愧，你值得這個獎勵」、「做的士司機嘅宗旨係無論近遠都要去，遠至曾咀，近到一兩個街口都要去，揀乜揀」。

同為的士司機的網民看過帖文形容事件是「好人有好報」，又批評部份行家經常「揀客」影響行業形象。（資料圖片）

亦有網民擔心客人或許看錯500元鈔票為100元，質疑或屬「畀錯錢」而非打賞，「女乘客睇錯$500當$100畀你咋？」、「可能諗緊嘢唔記得找錢」、「畀我會提一提個乘客，make sure佢係唔使找，起碼收得安心」、「現在大家揾食難，真係嚇親，女士有機會聯絡司機取回尾數，這樣會令到司機好尷尬」。

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