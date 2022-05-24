挨跌天線得得B│網民重提台3歲童篤穿$24萬喇叭　阿媽拒賠被鬧爆

【旺角／朗豪坊／Kk Plus／天線得得B／凱知樂國際】旺角朗豪坊玩具店Kk plus 店內擺放的1.8米高天線得得B模型，日前被5歲男童「挨」跌毀爛，該模型標價5.2萬元，最終家長賠償逾3萬元「成本價」，至今日獲店方全數退回。

兒童弄毀店舖貨品的事件常有發生，責任誰屬常有爭議，有香港網民於討論區重提3年前台灣1名3歲男童用手指戳破音響店價值90萬元新台幣（約24萬港元）高級喇叭一事，當時男童媽媽原本承諾賠償，但其後帶同親友到店反口拒賠，指除非店方有影片清楚拍到事件才承認責任，其舉動被網民鬧爆，網民批評台媽沒看管好兒子卻不願賠償，直指她「畀個3歲細路離開佢視線範圍亂跑同搞事」。



先看旺角Kk plus 1.8米高天線得得B公仔被5歲男童「挨」跌事件▼▼▼

▼閉路電視直擊天線得得B損毀過程▼



5歲男童「挨」跌天線得得事件火速發酵，網民紛紛找出同類事例，其中台灣這宗事件卻與香港不同，網民紛紛直斥男童的媽媽不對，而且說好賠償卻事後反口，更是對孩子作出極壞的示範。

事件於2019年發生於台北松山區的「豐銘音響」複合式甜點音響店，當時張姓媽媽帶同3歲兒子店內喝下午茶，媽媽於櫃台結帳購買咖啡時，3歲兒子在店內亂走，疑因好奇觸摸餐廳陳列的音響，媽媽一度出聲制止，大叫「弟弟！弟弟！」，怎料老闆剛轉身還來不及制止的一剎那，音響發出「啵」一聲清脆聲響，價值90萬元新台幣（約24萬港元）的喇叭即時刺破了1個大洞，整個過程被店內的閉路電視拍下，老闆大嘆「啊！完了……他弄壞了」。

據悉，當時該甜點音響店才開業第3天，沒料到名貴喇叭就被顧客戳破。事後雙方簽下切結書，媽媽原本答應賠償，但隔了幾天卻翻臉不認賬，更帶着親友到場，要求店家展示閉路電視畫面，認為除非清楚拍到兒子用手指戳破喇叭才肯認數。

結果閉路電視片段真的拍到男童在店內走動及清楚見到他戳破喇叭，涉事台媽終願賠償，又堅持指若沒有相關畫面，並不能證明是其兒子所為，更稱「我真的沒有看到，也沒聽到」，老闆則反問「那要是（閉路電視）錄不清楚呢？」；同行家屬則理直氣狀地說「嗯，這個就是有問題的地方，我們想要確定啊！」。

老闆事後憤怒地表示，事發前他曾提醒男童3至5次，「弟弟，那個不可以摸！」，但男童卻直接扒在喇叭上，隨後便戳破了喇叭，他直言「瞬間我心都涼了！」。他告知男童媽媽被毀的是德國製的高級音響「號角之聲」，原價達90萬元新台幣（約24萬港元），他只需媽媽賠償維修的費用，而非整個喇叭的價值，但對方卻質疑為何要將昂貴的音響放在店內，「為何不把喇叭罩着？」。

老闆強調，當時音響旁已擺放了「請勿觸碰」的警告標語，餐單上也有提醒勿讓小孩在店佈奔跑、觸碰高價音響，在顧客入座時也會說明，已盡了相關責任。對於有人說為何不禁止小孩進店內，他認為「當媽媽的誰不希望能與小孩好好坐下來喝咖啡、吃甜點？」。老闆最後指出，會將閉路電視片段交給警方及法院，以法律程序處理事件。

連登討論區有網民將這宗台灣3歲男童戳破喇叭一事，與香港5歲男童「挨」跌天線得得B公仔事件相提並論，帖文引起熱議。不少網民認為台灣的男童是屬於蓄意破壞，而香港男童是不小心，兩者性質不同，「佢件嘢（喇叭）靠牆擺，唔係擺路中心，同埋食嘢係坐定定，點會預你周圍走，如果自助餐佢擺舊咁嘅嘢喺路中心，就話可以比較下」、「一個係細路蓄意去破壞，一個放喺牆邊而推唔冧嘅嘢，另一個係細路挨一下放喺主通道，但無做任何固定，一挨就冧嘅公仔」、「戳破=個細路主動整爛，向後挨掂到=個公仔安裝唔穩」。

另外，有不少網民批評該名台灣媽媽沒看管好兒子，「呢單台灣case如果個老母睇實佢個小朋友，唔畀佢四圍走亂咁篤，個Hi-Fi會爛？」、「咁台灣個小朋友都唔一定有心整爛個喇叭㗎，點知你件嘢用嚟咩做啫，個個小朋友都好奇想摸下掂下㗎啦，唔係話個小朋友呀，明知咁細個控制唔到，點解家長唔睇實由佢哋馬騮咁，出咗事先知已經好大問題啦」。

有網民亦指，現場許多店舖都裝有閉路電視，片段有助還原事件真相，保障雙方權益，「正如天線得得B單嘢，開頭阿媽都以為個仔曳，當場賠咗3萬幾蚊無賴數，身為家長已經好負責任；直到見到條片先知個仔根本無踢過公仔，係個公仔一挨就冧，真係鬧錯個仔呀」。

（連登討論區）