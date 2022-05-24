挨跌天線得得B｜網民湧KkPlus FB留言鬧爆　IKEA一句話抽水獲激讚

旺角朗豪坊玩具店Kk plus一個標價5萬多元的「天線得得B」模型，遭1名幼童「挨」跌事件釀成風波，隨着CCTV錄影片段曝光，不少網民質疑店方貨物擺放不當，紛紛踴到其Facebook留言批評。至周二（24日）凌晨Kk plus在官方FB發澄清聲明，強調事件是在雙方同意下徹底解決，處理方法是由事主主動提出，惟帖文現時已消失。

IKEA宜家家居昨日（23日）深夜則發帖「抽水」，介紹1款玻璃門書櫃時強調「固定好晒，小朋友推唔跌我㗎」，令網民大呼「靚抽」。



瘋傳數張相片和1段CCTV錄影片段，顯示1名年約3歲的男童在玩具店內意外碰跌巨型「黃金天線得得B」模型，模型倒地毀爛，現場寫明「如有損壞 照價賠償」。（facebook）

位於旺角朗豪坊的Kk plus售賣許多潮流玩具，包括1隻1.8米高的「黃金天線得得B」模型，置於店舖中央，並沒有圍欄，現場有告示牌寫明「如有損壞照價賠償」，標價為「$52800」。本周日（22日）傍晚6時許，一對父母帶同分別5歲及3歲兒子到店內購物，其後模型倒地致四分五裂，店員說是5歲男童踢倒模型，最終家長向店方賠償3萬多元。不過影片顯示，男童走近模型後背看似輕輕一靠，模型即突然倒下，男童受驚轉身想拉住模型，但已無法阻止。

影片曝光後網上風向逆轉，大部分網民都認為男童並非故意破壞模型，質疑店方貨物擺得不好，加上該模型巨大而輕身，輕碰亦很容易倒下，但卻沒有任何圍欄，又認為事件對男童造成極大陰影，因而群起到玩具店FB專頁留言要求店方清晰交代。

出名緊貼全城熱話的IKEA宜家家居亦迅速發帖「抽水」，上載1張玻璃門書櫃的產品介紹圖，並加設一句對白：「家長們放心，我固定好晒，小朋友推唔跌我㗎！」，在帖文中還表示「唔單止我，我喺IKEA店內嘅兄弟們，只要係可以固定嘅話，我哋都固定晒。所以家長們，即管帶你哋極活躍嘅小朋友嚟啦」。

男童走近「黃金天線得得B」模型，看似只是輕輕一靠模型即倒下。（影片截圖）

帖文一出即引來網民「爆Like」並獲逾4000次轉發，又留言大讚此帖值「100分」、「宜家小編抽水能力絕對世一」、「咁勤力11點幾未收工」，亦有人笑言書櫃抵過模型，「三萬三可以買幾多個櫃？我想圍住啲小朋友」、「就算跌爛咗都唔使賠幾萬蚊」。

Kk plus凌晨發出澄清聲明，指事件是在雙方同意下徹底解決，處理方法亦是由事主主動提出，又指該大型擺設僅作觀賞之用，並沒有承受壓力的韌性。對於售價問題，聲明指那是首版印刷之原型品，官方之預售價格為$52800，而該擺設從去年11月開始已於現位置展示，其間並沒有為客人帶來任何不便，但該公司亦會重新審視所有擺設的展示安全。鑒於事件至今已為雙方帶來不必要之輿論壓力，公司將主動聯絡事主跟進，惟帖文現時已消失不見。