挨跌天線得得B│Kk plus標價$5.2萬　國際關注網民嚇親：以為係Yen

【天線得得B / KKplus / 朗豪坊 / 凱知樂國際】旺角朗豪坊玩具店Kk plus一個標價5萬多元的「天線得得B」模型，遭1名5歲童「挨」跌，最後媽媽賠償逾3萬元。事件不但成為全港熱話，甚至衝出國際，連外國討論區Reddit都議論紛紛，有網民見價錢牌嚇一跳，「我以為是Yen（日圓）」。



瘋傳數張相片和1段CCTV錄影片段，顯示1名年約3歲的男童在玩具店內意外碰跌巨型「黃金天線得得B」模型，模型倒地毀爛，現場寫明「如有損壞 照價賠償」。（facebook）

本周日（22日）傍晚6時許，一對父母帶同分別5歲及3歲兒子到玩具店Kk plus購物，其後模型倒地致四分五裂，店員說是5歲男童「踢倒模型」，最終家長向店方賠償3萬多元。不過影片顯示，男童走近模型後背看似輕輕一靠，模型即突然倒下，男童受驚轉身想拉住模型，但已無法阻止。

事件及相關照片傳至外國討論區Reddit，包括「天線得得B」模型腳邊放有1塊價錢牌，顯示價錢為52800港元，並指「如有損壞，照價賠償」。有外國網民對模型的價格相當震驚，「我以為是yen，但看一看價錢標誌…」、「怎會值5萬多元？至少要貼上真金吧」。

男童走近「黃金天線得得B」模型，看似只是輕輕一靠模型即倒下。（影片截圖）

亦有人替男童和家人感不值，「看完影片都為男童感難過」、「模型本來就不穩陣」、「陶瓷模型太容易掉下來了」，又批評玩具店怎會將價值5萬元的模型放在店中央，亦沒有欄圍住，「是希望有人打爛它嗎」，並指今次事件非常警世，「真不要讓你的孩子胡亂跑來跑去」。

有外國網民對天線得得B模型的價格相當震驚，「我以為是yen，但看一看價錢標誌……」（Reddit截圖）

KK plus今日（24日）凌晨刊出聲明強調賠償一事由事主主動提出，在雙方同意下徹底解決，對於售價問題，聲明指那是首版印刷之原型品，官方之預售價格為$52800，而該擺設從去年11月開始已於現位置展示，其間並沒有為客人帶來任何不便，但該公司亦會重新審視所有擺設的展示安全。惟今晨帖文突被下架，至下午4時許，該公司向傳媒發出最新聲明，指已慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。