琴行推新店優惠　舊店家長批學費不同要求退錢　老闆一句反擊爽爆

「麥當勞有啲分店唔同價錢㗎喎，你唔知？」有經營琴行的網民分享遇到1位野蠻家長事件，指早前分店新開張提供即時推廣優惠，惟引起另一分店的舊生家長不滿，因兩間分店的學費有所不同而直斥其「黑店」，更要求退錢，又批評即使連鎖快餐店的優惠都是一致，「你得一間垃圾分店，以為好巴閉呀？」，結果遭發文者一句反擊，結局更引網民爆笑。



有經營琴行的網民分享遇到1位野蠻家長事件，指早前分店新開張提供即時推廣優惠，惟引起另一分店的舊生家長不滿。（Gettyimages）

該名琴行老闆投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指早前在同區開辦多1間分校，新張期內提供限時優惠價吸引新學生，為期1個月，沒想到因此而被1名舊生家長纏上。他指有日在正校準備下班時，該舊生家長氣沖沖地前來，盤問「喂！你你而家學費咩價？點解同一級程度，你哋平咁多！你黑店嚟㗎！回水！」，他又舉出2名在分校新報名的小朋友名字，質問：「點解佢哋咁平？你間黑店嚟㗎？」

老闆面帶笑容禮貌地解釋，因上述2位學生都是在推廣期報名，學費因而有所不同，惟家長繼續質問「咁你唔同我講？」，並要求退回學費，並以後收取優惠價，「一係退返錢俾我，仲要之後收我優惠價，唔喺我唔會再俾個仔喺你間嘢學！為人師表，呃人錢！」。

家長不願罷休，連番直斥「黑店」，又稱「你有冇見過麥當勞會間間優惠唔同？人哋都大把分店，你得一間垃圾分店，以為好巴閉呀？」，此時老闆打斷其發言說，「麥當勞又真係有啲分店唔同價錢㗎喎，你唔知？」，家長聽後終於靜下來並氣憤離開。

家長不願罷休，連番直斥「黑店」，又稱「你有冇見過麥當勞會間間優惠唔同？人哋都大把分店，你得一間垃圾分店，以為好巴閉呀？」。（《假面酒店》劇照）

可是事情沒有告一段落，2人有日竟在餐廳碰面坐在鄰桌，家長突然向侍應查詢「我叫A餐，人哋又叫A餐，點解唔同價？」，樓主深知這句說話其實是針對他說的，惟侍應望一望餐點即回覆「人哋下午茶，你午餐，咪唔同價囉」，樓主和同事都忍俊不禁。而該家長在全餐飯都繼續不停「念經」，後來每次經過琴行門口都大大聲批評「黑店」，情況差不多維持了2年。

樓主的分享引起網上熱議，網民都批評該名家長無理，「叫佢去遠啲新開嘅分店學，咪一樣價錢囉」、「自己攞架嚟丟」，「呢啲家長，走咗要開香檳慶祝」、「係咪唔明咩叫『優惠期間限定』」、「唔好話麥當勞啦，超級市場唔同地方唔同價錢」。不少人都指結局大快人心，「笑死，個侍應好正」，又「錯重點」好奇學費差價有多少，「究竟幾多錢，可以令位家長咁瘋狂」。