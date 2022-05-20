$1600位鐵板燒中伏　食客鬧爆食物差仲漏上主菜　侍應1句解釋勁嬲

大灑千元打算好好吃一頓，結果換來一肚氣，的確令人非常無奈。有食客在討論區大呻，一家人日前晚上到尖沙咀1間日本料理鐵板燒用餐，點了每位1600元的廚師發辦（Omakase）套餐，質素卻強差人意，直言比任何一間平民居酒屋還要差，不但牛肉「堅韌過條命」，向侍應反映竟獲以「有時供應商會俾啲次貨我哋」回覆卸責，最後更漏單沒上主菜，樓主怒斥「當我水魚咁樣」。



由於媽媽不吃牛肉和未煮熟食物，餐廳則推薦1個每位1600元的爐端燒套餐，比平時的套餐貴300至700元。（連登討論區圖片）

該網民在連登討論區以「依間鐵板燒真係痴（黐）X線」為題發帖，稱日前本想跟父母慶祝母親節，就到尖沙咀1間日本料理鐵板燒用餐，由於媽媽不吃牛肉和未煮熟食物，餐廳則推薦1個每位1600元的爐端燒套餐，比平時的套餐貴300至700元，但後來才發現只是比原價每位900元的套餐「多咗啖海膽同北寄貝，仲要少咗一隻蝦同一碗蛤湯」。

食物質素亦令樓主氣憤，包括「堅韌過我條命」的牛肉，形容是「冇味，冇fat（肥膏），冇口感，仲要同我玩well done（全熟）。他隨即禮貌地向餐廳反映，問「啲牛係咪俾錯咗定點」，惟侍應回覆稱「有時供應商會俾啲次貨我哋，等我同佢地反映下先」，令樓主更加怒火中燒，「做餐廳唔識睇咩肉唔畀得客食㗎咩？個客食完就一句反映下就ok? 」。

直至9時許仍未上主菜，遂向侍應查詢，但對方竟以一句「唔記得咗，sorry囉」回應，而下一句更精彩，「不過都就10點，我哋都諗緊點趕啲客走，咁啦，簡單啲我收你$1200啦」，令他們非常無奈，「我媽咪唔食牛唔食刺身，佢只係食左沙律，前菜，簿切無味熟鮑魚一隻，一個熟蟹蓋，幾啖海膽，炒飯，甜品，成餐就完咗」。

帖文一出即引起熱議，無論食物質素及服務態度都讓網民大開眼界，「唔記得上主菜？間嘢個老細冇出糧，所以啲伙記要玩X啲客？」、「連個main（主菜）都畀人走埋數」、「本身佢$1300、$900個set（套餐）已經湯水魚湯到仆X，你仲要自己申請俾佢湯多幾舊」。

有網民則感同身受，「我上次都喺呢間垃圾做咗水魚伏」，又指翻查食評網發現原來一直劣評如潮，「依間啲負評，睇得出啲食客係真心嬲」。不過亦有網民質疑「唔食生嘢唔食牛走去食鐵板燒？」，認為樓主一家本身都不適合去這類餐廳用膳。