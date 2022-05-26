9歲小學生返學校去廁所　推門驚見美洲獅　嚇到「心臟差點停」

去廁所時如有人廁門沒關好，後來者把門推開時難免出現尷尬場面；但這次推門見到的卻是兇猛的美洲獅，當然沒空理會尷尬大了，還是保命要緊！最近巴西1名9歲學童在學校上廁所時，推開1格虛掩的廁門時，眼前竟有1隻美洲獅正齜牙咧嘴對他咆哮。男童以為自己會死掉，嚇得轉身逃跑，幸美洲獅沒有追出，他立即把事件告知同父親與校方。相關部門收到報案後出動，成功將美洲師麻醉及送返森林，過程中沒有人或動物受傷。



巴西1名9歲男童上周六在學校去廁所時，推門卻見到1頭美洲獅，嚇得倉皇逃跑。（「GloboNews」影片截圖）

綜合外媒報道，事發於上周六（5月21日）。巴西9歲男童米格爾（David Miguel）和37歲父親阿爾梅達（Rodrigo Almeida）一起到學校觀看足球比賽，其間米格爾獨自上廁所，推開其中1格虛掩的廁門時，裏面竟有1隻野生雌性美洲獅對着他嘶嘶咆哮，「我當時像果凍般顫抖，牠一吼叫，我的心臟差點停止跳動」。米格爾知道生命受威脅，嚇得轉身狂奔逃命，一見到父親就抓住他求救，幸好美洲獅沒有追出，米格爾僅受驚嚇而沒有受傷。

阿爾梅達一開始還以為是孩子錯認其他大型貓科動物，便施施然走到廁所查看，「我原以為會是豹貓（ocelot）、野狗之類，結果居然是這麼大的生物」。他承認這是自己一生中最驚嚇的一刻，當見到美洲獅的龐大身形，他的反應與兒子一樣，就是拔腿就跑，並馬上通報校方。

校方聯絡消防部門及軍裝警，並禁止任何人接近涉事男廁。相關部門在上午11時趕赴現場，發現美洲獅處於不安及暴怒的狀態，更弓起背齜牙咧嘴地哮叫。幸在獸醫莫朗（Marcos Mourão）幫助下使用了3支麻醉飛鏢，終成功將牠制服，並送回自然棲息地。

美洲獅被麻醉及移，送過程：

莫朗指出，森林砍伐增加了野生動物誤闖市民居住地的意外，「因過度伐木、山火頻生、砍伐自然棲息地，令野生動物無處容身」。巴西環境及再生能源局(IBAMA) 亦有幫忙移送美洲獅，稱「牠不曾（在事件中）受傷，很健康」，又表示野生美洲獅身長可達2米，體重達80公斤，在西半球廣泛分佈。