自作孽！管理員「彈出彈入」戲弄獅子玩命　手指啃剩白骨下場極慘

【獅子／動物園】「他一直在玩命」！牙買加1名動物園男管理員，日前竟然膽粗粗在遊客面前表演戲弄獅子，結果真的激怒了這隻「萬獸之王」，慘被咬住了右手無名指，管理員拼盡力氣掙脫，結果手指皮肉當場被撕址下來，脫離獅口時只剩一指白骨，極度淒慘。惟現場遊客以為是餘慶節目，竟紛紛舉起手機拍攝。



牙買加1名動物園男管理員在遊客面前表演戲弄獅子，結果慘被咬住了右手無名指。（影片截圖）

綜合外媒報道，事發於上周五（5月20日）。從網上瘋傳的影片見到，管理員把手伸進鐵絲網內「彈出彈入」戲弄獅子，包括觸碰獅子的臉龐及牙齒等，即使獅子發出不滿的吼聲仍沒有停止，結果終於發生「悲劇」了，獅子看準機會一口狠狠咬住管理員的右手無名指。

無名指突然被咬住，管理員驚慌失措，不斷爆粗並緊張掙扎，最終把腳踏在鐵絲網上用力往後推，終於掙脫獅口，惟手指皮肉已被當場撕址下來，清楚看見無名指的白骨。一旁的遊客原本以為逗弄獅子表演，看得情緒高浄，且紛紛舉機拍攝，直至管理員用力掙脫倒在地上，眾人才發現真的出事了。

管理員戲弄獅子「玩命」過程逐格睇▼▼▼

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牙買加防止虐待動物協會表示會調查事件，而事發影片則在網絡瘋傳，大部份網民都認為不應招惹獅子，「是他自己（管理員）的錯」。也有網民關注在旁的遊客為何只會拍攝卻沒有想過上前幫忙，惟有人回應質疑，反問面對獅子發惡，一般人該如何幫上忙？