冷血夫自爆出軌扑殺懷孕妻　裸屍棄森林扮尋妻　1證據揭早有預謀

這殺人計劃堪比布局精密的劇本，兇手竟堅稱無預謀？美國密蘇里州於2019年發生冷血殺妻案，1名工程師在妻子懷孕6周後，自爆有外遇引發爭執，妻子氣憤下戲稱肚內孩子另有經手人，丈夫一氣下用木槌連扑妻子頭部2次，結果釀成一屍兩命。丈夫堅稱是錯手殺人，但事後用心布局想誤導警方，包括將妻子裸屍棄於森林、開她的車到上班路上扮壞車、四出貼街佯裝尋找失蹤妻子，再陪妻子親友尋人後才報警。

不過，警方到案發單位調查時發現滲血地毯，而失蹤女子手機的谷歌（Google）搜尋紀錄更成為案中關鍵，即時拘捕行兇的丈夫，他報稱是看電視犯罪節目學得隱藏證據方法。警方則揭發他早有離婚念頭，有一份「離婚利弊清單」計算拋棄妻子的成本並曾與情婦討論。案件細節極為冷血，法醫指出兇手的「致命一擊」大力到砸穿妻子頭顱見到大腦，連串動作不可能無預謀，最終陪審團裁定包括一級謀殺等3罪罪成，案件於7月判刑，兇手將面臨終身監禁。



美國工程師羅斯威爾殺害懷孕妻子，一級謀殺、篡改物證罪和遺棄屍體罪成，案件會於7月判刑，他將面臨終身監禁。（警方圖片）

夫自爆出軌釀爭執

現年31歲的密蘇里州工程師羅斯威爾（Beau Rothwell）上月在庭上憶述自己的婚姻經歷、當年如何買婚戒綁在貓咪上求婚，甚至說到哭起來：「珍妮花（死者）是我最好的朋友。」他於2019年被控一級謀殺、篡改物證罪和遺棄屍體罪，早前全部罪成，陪審團認定他犯案明顯經深思熟慮，法庭會於7月8日宣判刑基，他將面臨終生監禁且不得假釋。

這宗轟動美國的殺妻案發生於2019年11月11日，羅斯威爾的28歲妻子珍妮花（Jennifer Rothwell）是化學工程師，當時懷孕6周，羅斯威爾向妻子自爆有外遇，妻子氣得狂鬧，要他交代小三身份。羅斯威爾死命不說，妻子怒得叫他快去找「X子」，聲稱自己也出軌，肚中孩子不是他的骨肉。羅斯威爾立即相信自己被戴綠帽，激動地迫問「姦夫」身份，妻子拒絕透露，還揶揄「至少他能讓我懷孕」。

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木槌敲頭兩下殺妻

夫婦隨後開始有肢體衝突，羅斯威爾一氣下走到妻子身後，拿起1個木槌從後敲打她的頭部，她跌跌撞撞走向車庫想逃跑，但羅斯威爾隨上並再次敲打她的頭部，並估計打碎了頭骨，妻子失去知覺滾落樓梯。羅斯威爾報稱所有是發生於一瞬間，強調自己無意殺死妻子，事後極度恐慌，只是「努力保持冷靜」。

羅斯威爾發現妻子死亡後，便趕到附近雜貨店購買清潔用品和手套，着手清理犯罪現場，用漂白水清潔家中，更扒光妻子衣服，用膠袋套住其頭部，將裸屍扔到離家約1小時車程遠的森林裏，更用樹葉和樹枝覆蓋。羅斯威爾事後承認這是從電視犯罪節目中學來的隱藏證據方法，但始終未能解釋為何要脫光妻子衣服才棄屍，而他回程時在高速公路附近的垃圾桶棄置所有證物。

至早上，羅斯威爾特意開妻子的車遺棄在她上班的路上，想誤導調查人員妻子是上班途中車輛出問題後下落不明，又用妻子的手機致電到自己的手機，並發訊息到妻子手機，佯裝很擔心其下落。羅斯威爾當日亦如常上班，至下班回家才繼續清理血跡，翌日就聯同妻子的家人和朋友一同尋開搜索，非且到街上貼尋人告示，更在facebook發文尋妻。

女死者珍妮花被殺後，丈夫羅斯威爾初時扮成妻子失蹤，更與妻子親友尋人等，直至警方上門調查。（Twitter圖片）

手機搜尋紀錄成破案關鍵

完成自編自導自演戲碼後，羅斯威爾才去報警說妻子失蹤。不過現實情節沒有按羅斯威爾編定的劇本展開，警方到場調查時發現屋內有張地毯曾用漂白水浸泡仍然是濕的，惟有血跡已經滲入內部填充物料，又在地下室發現死者的血及頭髮。警方亦在死者的手機發現關鍵證據，因她曾在谷歌搜尋「若懷孕後丈夫生氣應怎辦」，內容與羅斯威爾形容的夫妻關係有矛盾，警方馬上把他指拘捕，盤問後令案件出現突破，並在森林內找回死者遺體。

警方調查再發現，羅斯威爾可能早有殺人預謀，早於案發前數個月，他曾編寫一份「離婚利弊清單」，提及「新的開始」、「更好的性生活」、「我的一半資產」、「成本是否太高？」等，顯示早有意和妻子離婚。他又曾和情婦發送不少露骨訊息，當中有提及該份清單，以及「3個做法」處理妻子懷孕問題，其中1個是耐心等待，看妻子會否流產。

親子鑑定揭胎兒生父身份

雖然羅斯威爾報稱夫婦爭執時，妻子曾指腹中胎兒生父不是他，惟後來的親子鑑定顯示，妻子肚裏的確是懷了他的骨肉，但已被他親手殺死。

羅斯威爾的律師交代指，疑犯與妻子在大學工程學院認識拍拖，2018年開始不停想生小孩，羅斯威爾認為擁有父親身份才算組織到「成功的家庭」。同年12月，妻子檢查發現患子宮內膜異位症，會影響到排卵；他翌年覺得無法生小孩，和妻子性交已變成「苦差事」失去興趣，才會開始找外遇。至同年10月下旬，他知道妻子懷孕感到錯愕，因為他正想離婚，又承認知道妻子懷孕後仍與情婦保持關係。律師強調疑犯只是「頭腦冷靜的人」，不代表案件有預謀，事前也從沒虐待過妻子，只是一時相信妻子所說「孩子不是他骨肉」，才會失控犯案。

女死者在社交媒體上傳過不少夫婦合照，此照片是2015年新婚度蜜月時拍攝。（fb圖片）

不過，檢察官認為羅斯威爾的行兇過程「有條不紊」，殺人前後行為明顯有計劃，其中他拿起武器攻擊就是有經過考慮。法醫指疑犯第二次攻擊、即致命一擊所用的力量不可能是偶然下使出來的，死者頭顱被砸到看得見大腦，兇手是打第一下後將武器拉近身體，看準在妻子頭部再敲一次，是有預謀行動，又認為致命傷不似木槌造成，認為兇器應該是像棒球棍一樣堅硬的物品。檢方甚至質疑羅斯威爾其實是埋伏在樓梯底襲擊妻子。

雖然羅斯威爾一再否認謀殺，其律師還要求將控罪改為過失殺人罪，但陪審團不認同，最後3項控罪全數罪成。

（綜合）