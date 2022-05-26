海關檢查郵寄「日用品」包裹　驚見8cm巨型蜘蛛　網民：有冇毒？

任何寵物都不應當普通郵寄寄出！時有不法商人將寵物當成普通郵件偷運，深圳海關日前對轉運貨物做檢查，憑怪異影像揭發有人偷運2隻體長8厘米的巨型蜘蛛，報稱是「日用品」，經鑒定是馬來西亞捕鳥蛛，已交由海關處置部門處理。網民擔心外來物種可能帶來病毒，直指執法部門應該調查收貨人，才能有效制止動物當郵件發送的走私情況。



海關發現報稱「日用品」的包裹內其實藏有2隻巨蛛。（微博影片截圖）

網上時有出現商家將生物當普通郵件偷運的情況，有時更會連累集運出貨，內媒報道深圳郵局海關人員發現有人用郵包偷運巨蜘，關員對1件報稱「日用品」的轉運貨物進行驗測時，通過安檢機發現內部圖像有異，抽出調查。

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全套防護裝置的海關拆開兩層紙箱包裹，發現裏面有個紅色蓋的透明桶子，原來內藏2隻活生生、體長8厘米的巨型蜘蛛，經鑒定發現是馬來西亞捕鳥蛛，目前已移交海關處理。

網民看完影片大呼「好大隻，要是我在面前，我真的要暈過去」，又批評不法之徒偷偷運送外來物種是「千里投毒」，擔心有安全風險「注意病毒」。由於將寵物當郵件寄的情況時常發生，網民直言執法部門有必須調查收貨方，「凡是這種收貨人，必須判刑」。

（綜合）