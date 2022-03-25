超暖心畫面！郵差信件意外散落馬路　車輛停低等、途人冒雨幫手執

台灣最美的風景是人！台灣新莊的鬧市日前上演溫馨一幕，1名見習郵差疑未熟習雨中工作程序，駕駛車輛前往派信期間，不慎將多封信件跌在繁忙的馬路中心。後方駛至的車輛見狀紛紛停車，給時間郵差收拾，不少途人主動走出馬路協助撿回信件，一呼百應幫忙非常有愛。事發片段曝光後引來網民讚好，涉事郵差所屬的三重郵局局長感謝民眾伸出援手，「顯示這個社會仍是處處有溫情及美好」。



台灣1名見習郵差駕駛車輛前往送信期間，不慎將多封信件跌在繁忙的馬路上，後方駛至的車輛見狀紛紛停車，不少途人亦主動走出馬路協助撿回信件，非常有愛。（fb「我是新莊人」影片截圖）

相關片段由網民上載至facebook群組「我是新莊人」，事發前日（22日）早上將9時，當地正下着雨，馬路上仍然車水馬龍，非常忙碌。1名見習郵差駕駛電單車（機車）出勤，期間卻不慎跌出多封信件到馬路上，只好獨自穿梭於車陣中嘗試執拾。

上載影片的網民指，附近1間診所的職員及其他路人留意到情況，紛紛走到馬路上幫忙，而後方駛至的車輛亦自動自覺停下耐心等候，有司機甚至下車幫忙撿起信件，交回郵差手中。樓主直言，看到熱心提供協助的診所職員及路人，「內心感到溫暖，心情也愉悅了起來，感謝有你們讓這個世界充滿溫情」。

按圖看暖心事發經過▼▼▼

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好人好事影片引來網民讚好，形容是「超暖心的畫面」、「最美的早晨，謝謝所有幫忙的人」、「最美的人情味」、「天也變冷啦！還好有大家的溫暖，整個人都活起來了喔」。其中1名診所職員其後現身表示，事發時看到郵差不斷於車龍中行走，擔心對方有危險，走到門外查看才發現路面散滿信件，於是停下手頭工作，走到馬路上幫忙執拾。

涉事郵差所屬的三重郵局局長嚴洧澤事後表示，看到相關片段深受感動，認為途人及診所職員主動冒雨幫忙、車輛願意停下耐心等候的畫面非常溫馨，感謝民眾伸出援手，才能找回所有信件及完成派遞，「顯示這個社會仍是處處有溫情及美好」，稱將會派員往診所向職員致謝。

嚴洧澤又透露，涉事見習郵差年僅26歲，去年10月才考進郵局，意外後一度感到驚嚇。他估計見習郵差因未熟習雨中保管信件的技術，車輛駛過渠蓋時導致輪胎跳動，令信件從袋中跌出。

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