行政人員傳錯電郵反怪收件者唔通知　打工仔嬲爆：係人哋嘅錯？

常言道「知錯能改，善莫大焉」，不過有些人做錯事，總會擺出「責任不在我方」的態度！有打工仔於網上發文分享職場遇到的奇人奇事，指日前有名分判商公司的行政人員傳錯了電郵給他，翌日真正收件者稱收不到電郵才發現出錯。該名行政人員卻致電責怪投稿不通知收錯電郵，令他十分氣憤，「點解佢可以明明自己做錯嘢，仲要怪返人哋唔通知佢，係人哋嘅錯！」。



有打工仔於網上發文表示，日前有分判商公司的行政人員傳錯了電郵給他，卻反責怪他沒主動通知收錯電郵。（《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》劇照）

該名打工仔投稿至facebook專頁「奴工處」指出，日前有名分判商公司的行政人員傳錯了電郵給他，他沒理會；詎料翌日該名行政人員致電問她是否知悉傳錯了電郵，並責怪他沒主動通知，「你知啦！我哋咁多大判officer email address咁似，我唔知撳錯咗㗎！如果發現有錯，你一定要即時打嚟同我講」，對方稱直至正確收件者翌日通知沒收到電郵，才知道是傳錯了。

投稿者冷笑了一聲回答，「嗯，我以為你知道send錯咗已經重send」，並表示所有同事若傳錯了電郵都會自行重新傳送。該名行政人員卻將她快將離職一事混為一談，批評「我知你辭職準備走，但你做嘢唔可以咁囉！你見到有問題，就應該打畀我同我講聲，等我知自己send錯呀！」，投稿者於帖文不滿道「點解佢可以明明自己做錯嘢，重要怪返人哋唔通知佢，係人哋嘅錯！」。

不少網民留言批評該名行政人員不檢討自己的錯，反將責任推卸予他人，勸樓主毋須對這種不忿的事太上心，「又係責任不在我方？」、「講多句都浪費時間，唔小佢已經算有禮貌」、「即係你係大判啦，怕佢條毛」、「唔講以為佢係畀錢出你份糧嗰個」、「由頭到尾件事好似唔關你事，所以唔使理佢」、「提佢係人情唔提佢係道理，樓主完全無obligation（義務）」，亦有網民提出反擊招數，「其實可以答：『咁我下次CC畀全世界提醒返你send返啱囉！』」。

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