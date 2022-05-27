接男友放工送驚喜　竟意外目撃攬女出軌一刻　港女心碎網民狂勸分

接男友收工竟發現「驚天大秘密」？1名女生日前想送男友驚喜，特意悄悄到對方公司樓下等他下班，未料意外目睹男友與陌生女子相擁的一幕。她一時不知如何處理便倉皇離開，形容自己猶如「做咗小丑」，事後男友還騙她當晚和母親食飯，令她失望又心碎。不少網民看到帖文都安慰樓主，留言亦一面倒建議她分手，又狠斥男友是「渣男」。



樓主在討論區表示，本來打算接男友放工帶對方吃美食以作慰勞，沒料竟意外撞破他與陌生女子相擁，事後男友還騙他當晚與母親在家吃雞。（《失戀日》電影截圖）

該名女生在Dcard發文，稱其拍拖1年多的男友日前工作遇上不如意的事，於是打算製造驚喜，接男友收工並帶他去吃美食轉換心情。她提前到達男友公司樓下，等到下午6時半便收到男友的訊息：「BB，我收工喇，而家返屋企食飯。」當時她自覺慶幸，以為男友不必加班，可以去品嚐美食，至5分鐘後見到男友下樓，正想上前給他驚喜，卻見到1名陌生女子突然衝上前緊抱着男友，甜蜜地說：「BB，收工喇！」

樓主指男友沒有發現她，意識到自己「戴了綠帽」後「即刻擰轉身走咗」。後來她冷靜地傳訊息問男友晚飯吃了甚麼，男友選擇繼續瞞騙她，編出藉口稱「今晚屋企得我同阿媽，所以淨係煮咗啲雞食咋」，令她傷心不已。面對網民關於「小三」的提問，樓主心碎慨嘆不知自己是「正宮」還是第三者，失落地勸網民「唔建議大家畀驚喜男朋友，小心發現佢啲驚天大秘密」。

有網民認為樓主在發現男友與陌生女子相擁時，應即時上前對質。（《社內相親》劇照）

帖文引來網民熱議，很多人都勸樓主分手擺脫男友，「建議立即分手唔好等」、「仲等？即分啦」；又有網民認為樓主應當場對質報復渣男，「喺佢公司當面攤牌，肉酸到佢喊」、「影低佢哋嘅罪證」。