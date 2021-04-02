男友稱連續3晚要OT　港女接放工搵唔到人　去到老麥見到這幕嬲爆

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-02 22:00

【《Monster Hunter Rise》/ MHR／魔物獵人崛起】當妳以為男友事業心重而偶爾冷落自己，為了大家的未來，作為女友也只有忍耐，惟真相揭穿卻不是那回事，這段感情還應繼續嗎？有女網民日前在討論區發文，指最近男友連續3晚聲稱要加班，留在公司至夜深才回家，後來她體貼地到男友的公司接放工時，卻驚覺男友根本不在公司，「佢同事話佢呢幾日好準時走咗」。女友其後行經附近的麥當勞，驚見男友正與友人興奮地玩《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起），不禁慨嘆「真係覺得自己連隻game都不如」。

男友一直向樓主謊稱自己在公司加班工作。《不眠夜》劇照）

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該名女網民周一（3月29日）在香港討論區發文，表示男友最近不停以加班為由，沒有時間與她吃飯、看電影，便以為男友只是事業心重，作為另一半應該支持。不過，樓主後來在某天突然打算到男友公司接放工，順道一起吃宵夜，未料公司卻已經一遍漆黑，男友則解釋指「5分鐘之前走咗人」。

樓主沒有因此打消「突擊接收工」的驚喜，翌日即再提早到男友公司，惟一問之下揭發對方一直講大話，同事透露其男友早幾天均準時下班。樓主勃然大怒，「一邊想打畀佢，一邊諗定要點鬧佢」，當走到附近的麥當勞，竟發現男友與2個男性友人正在遊玩《Monster Hunter Rise》（MHR／魔物獵人崛起），「我咪喺出面望住佢，點知佢頭都冇抬起過淨係掛住打機」。

樓主想到接男友下班，卻意外發現男友講大話，其實只是在公司附近的麥當勞打機。（《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主一怒之下走入食肆，當場揭發男友買遊戲之餘，更入手新的遊戲機，怒斥對方說謊，「佢仲好意思同我講話部乜獵人特別版唔係好貴」。她在帖文指，雖明白男友平時上班要承受很大壓力，想約朋友同事打機減壓本來沒有大礙，「但唔好咁過份，講大話呃我」，又直指男友每次玩遊戲，都會興奮到不理會她，失望地指「當發現條仔花喺打機嘅時間同心機仲多過放自己身上……真係覺得自己連隻game都不如」。

帖文一出即引來網民熱議，不少網民反指樓主應自我檢討，「可能對住妳壓力仲大」、「咁打機又好正常，妳又真係要考慮吓點解佢唔同妳講」，並建議她不如加入「獵人」行列，至少陪男友一起打機當作拍拖，「買機同男友一齊打囉，見過有女仔打MH技術唔差過男人」。

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