老婆婆帶孫仔食米線　僅得$20唔夠錢　地盤真漢子Man爆舉動獲激讚

米線是不少港人最愛，但對部分基層來說可能非常奢侈。有網民分享食米線時遇到的好人好事，指看到1名老婆婆帶同孫兒到米線店慶祝生日，點了1碗酸辣淨米線，惟職員表示淨米線未能更改湯底。婆婆失望稱自己僅得20元，希望職員通融滿足孫兒願望，這時附近1名正在用餐的地盤工人突然走近，向職員點了1碗過橋酸辣米線，表示會為兩婆孫付款便瀟灑離開，場面充滿人情味。



有網民發文分享，指見到1名老婆婆帶同孫兒到米線店慶祝生日，惟不夠錢吃酸辣湯底，1名正在用餐的地盤工人突然走近，向職員點了1碗過橋酸辣米線，表示會為兩婆孫付款便瀟灑離開。（fb「香港米線關注組」圖片）

「喺好多人眼中一個唾手可得嘅米線，突然變得咁奢侈。」有網民於facebook群組「香港米線關注組」發文，表示昨日於深水埗食米線，期間見到1名老婆婆帶同年約10歲的小朋友用餐，「個小朋友一入到嚟已經好雀躍好開心」。原來婆婆帶孫兒食米線慶祝生日，孫兒甫坐下更興奮稱「好嘢，終於可以嚟到食酸辣米線」。

婆婆其後向職員點了1碗淨酸辣米線，惟職員表示餐廳規定淨米線不能更改湯底。樓主形容，婆婆「個樣就好愁，諗咗陣」，向職員稱孫兒非常喜歡該店的酸辣湯，但自己僅得20元，小聲請求對方通融，以滿足孫兒願望：「畀一次呀，我得20蚊喺身咋。」

這時附近1名正在用餐的地盤工人留意到情況，緩緩走近向職員表示，「幫佢叫一碗過橋酸辣米線，我幫佢埋單」，然後「輕鬆瀟灑咁走咗」。目睹過程的樓主深受感動，不禁稱「喺一間米線鋪原來除咗食到酸味麻味辣味，仲食到苦澀味同人情味」。

樓主指地盤工人留意到兩婆孫的情況，向職員表示，「幫佢叫一碗過橋酸辣米線，我幫佢埋單」，然後「輕鬆瀟灑咁走咗」。（資料圖片）

帖文一出引來大批網民讚好及分享，紛紛激讚地盤工人是「真漢子」，低調地默默助人，「好多職安真漢子都鐵漢柔情勝過黎明」、「好多時最有Heart嘅都係唔起眼的粗人」。亦有人慨嘆今時今日仍有基層連簡單一碗米線也未能負擔，「估唔到呢啲好似幾廿年前既情境會係今日既香港睇到，社會無情，人間有愛」。

另有網民質疑帖文真實性，認為事件猶如電視劇情節，「覺得睇緊又係為博like而老作嘅作文，仲要係為狗血而狗血嘅劇情」、「雖然係老作嘅，但都算係正能量」、「真又好，假又好，真係有好多低下階層仍然好需要唔同人幫助，呢篇文章起碼可以提下大家莫因善小而不為，仗義每多屠狗輩，希望大家互相幫下手」。