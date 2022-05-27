大阪購物熱點竟是最猛鬼地　曾是刑場墳場　奪命火殺118人常鬧鬼

日本宣布將於6月10日「開關」迎接旅客，香港被列入「藍色名單」，港人可免檢測及檢疫入境，不少人渴望盡快「返鄉下」，其中大阪是許多港人必去的購物觀光好地方。去過大阪的人一定知道，最熱鬧的區域是難波，範圍包括道頓堀跟千日前一帶，該處有許多好吃美食、電器藥妝百貨，各種娛樂場所林立；在千日前有一家連鎖電器商店，更是觀光客血拼的購物熱點，但是很多人可能不知道，這裡也是大阪鬧鬼鬧最兇的地點之一。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，就曾拍片介紹大阪難波這區的都市靈異傳說。



盛傳鬧鬼的電器百貨，前身在1972年5月發生嚴重火災，造成118人命喪火窟。（影片截圖）

處刑人數與大火死者數字相同

大阪這一帶在古代曾經是刑場兼墳場，後來蓋了一棟歌舞伎座演出日本的傳統戲曲，之後改建成千日百貨。這家百貨在1972年5月13日發生嚴重火災，釀成118人命喪火窟。詭異的巧合是，這人數跟過去在這裏的黑門刑場被處刑的人數完全一樣，讓人認為大火是那些亡靈在搞鬼，而這場大火會造成嚴重傷亡，最主要原因是逃生路線放置了許多雜物。

千日百貨有7樓高，1到2樓是百貨商場，3到6樓是店鋪跟超市，而7樓則是夜總會歌舞廳，當時百貨公司正在進行保齡球館的改裝工程，沒想到施工單位用塑膠板把6到7樓的樓梯封鎖起來。出事那天是星期六，亦是日本母親節的前夕，當時約晚上10時，百貨公司已經結束營業，只剩下7樓夜總會還在營業，因為當時3樓也在整修，工人趁著客人離開時進行工作，結果突然間起火，起因是時裝店的裝修工人亂丟沒熄滅的煙蒂，當他發現引起火災時卻自己先逃跑掉。

7樓夜總會的人驚覺失火時，因為逃生通道被擋住無法逃走，電梯也因為停電無法使用，所以有些人被毒煙燻死，有些跑到樓頂的人也因為太熱受不了，直接從大樓跳下喪命，慘劇奪去118條人命，事件震驚全國。

火災後千日百貨荒廢了數十年，其後再被收購改名，至2000年結束營業，再改成日本知名的連鎖家電店。

夜傳女聲發火警廣播

如果有人去過該間店舖，會在大門口發現擺了一座光明地藏尊，也有建立神社供養那些受難者，希望死者能安息，但是靈異事件還是頻傳。

曾在百貨打工的女學生分享，有次晚上公司關門，客人都離開後，員工開始更換商品的折扣牌，當時約晚上10時，卻突然聽到有人叫：「火警啊！火警啊！」一把低沉的女子聲音用廣播通知整棟大樓，女學生一聽火警非常害怕，立刻就想逃跑，但沒想到主管卻表示：「不用理會喇」，主管講完後沒多久廣播就停了，事實上也沒有發生火警。

後來女學生才知道，原來晚上時常會有類似廣播，而且每次聲音都不同，而最詭異的是廣播出現時間就是千日火災的起火時間。而且女學生還表示，公司有個奇怪習慣，就是員工必須在下班時要一起離開公司。所以當時下班時總是一大群人一起離開，傳說會有這個習慣，是因為曾有員工單獨下班後消失不見了。

有的士司機曾在百貨前接載客人，但駛至半路客人突然憑空消失，嚇得他再也不敢在該區接載客人。（影片截圖）

雨中迎來沒有撐傘的人群

某天，有個上班族青年從千日前的地鐵走出來時，因當時下著雨，他便撐着傘去閃避路人，但卻覺得經過身邊的人都很奇怪，因下着大雨竟都沒有人撐傘，而且大家臉上還帶着沮喪表情，然後看着同一個方向走。

這時，遠方有輛的士突然停下，然後司機對着表年說「快點過來」，青年即表示「不用了，我沒有要坐車！」，惟司機卻着急地表示「沒時間解釋了，反正就先上車吧！」。青年雖然覺得奇怪，但覺得這裏的人和氣氛更怪，便像逃命似的衝上車。

離開了現場，過了一會司機才跟青年說：「唉！剛剛我看你一個人，走在沒有人的路上，還像是在避開什麼人一樣，十分的詭異，當時我就想，不去救你不行！」

另外，當時有的士司機在千日前這家連鎖家電店旁等待載客，突然見到排在前面行家的車，後座車門突然打開，然後又再關上，但是奇怪的是沒看到有人上車，這讓人心裏發毛。後來再遇上那位同行，看起來臉色發青，便問他發生什麼事，對方表示「我剛才載到不乾淨的東西了。我確定當時載了一個人，只是載到一半，那個人卻突然消失不見」，這起事件也讓該名司機不敢再到那裏載客了。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】