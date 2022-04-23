送洗衣機到客人家　驚見露台放了個假人頭　屋主稱有這種用途

嚇死人！台灣一名家電商日前送洗衣機到客人家，沒想到一到後陽台打開燈後差點讓他嚇到魂飛魄散，原來屋主吊了一個假人在後陽台，詢問理由後讓他聽了更是無言，帖文也引起熱議。



這名家電商在Facebook「靈異公社」發文寫道，日前送洗衣機去給客人，到對方家的後陽台，一打開燈讓他嚇了好大一跳，只見冷氣機鐵架上吊了一個美髮店常看到的假人頭，人頭下方加了一條長布條，一眼看見感覺到有股詭異的氣氛。事主看了驚魂未定，詢問屋主用意，對方竟然說「是要驅趕蚊蟲而已」，讓他聽了超傻眼。

露台放置這樣的假公仔，真是嚇到不少人：（按圖了解）

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不少人也看傻了眼：

．「蚊蟲不是鳥吧，這個可以驅趕？」

．「蚊子活人都不怕照叮了，還會怕這種假人嗎？」

．「這半夜打開燈會嚇死人」

．「最怕突然轉頭望向你」

．「蚊蟲會怕這個嗎？應該是人會先被嚇死」

．「好加在，不是農曆七月」

．「打開燈的當下，很難不罵髒話吧」



還有網友猜測屋主真正的用意：

．「嚇小偷比較有用」

．「這…是防色狼吧」

．「有可能是防變態防偷窺的」

．「應該是要嚇住在對面的人吧」

．「跟對面有仇吧」

．「這是嚇對面的偷窺狂吧？」



更有人警告這樣做可能容易招來無形之物：

．「好詭異」

．「不能驅蚊，反而招來一堆不好的聚在那裏，恐怖」

．「掛這種東西不太好吧！你客人真另類」

．「掛這個不會驅蟲，反而會招陰吧」

．「媽呀…這樣子不太吉利吧」

．「比較容易招無形的吧」

．「久了，就真的有靈了，到時候就不是嚇了，是逃命了」

．「這種最後都會卡陰」



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