日本「牛之首」傳說聽完必死？　奇幻情節背後是駭人歷史真相！

日本非常知名的恐怖都市傳說「牛之首」故事，牛之首中文譯為「牛頭」，據說聽到傳說內容的人都會被嚇得到發抖，甚至被嚇死；而且還有另一個詛咒，就是聽完故事的人，幾天後會突然離奇暴斃，所以目前沒有人知道牛頭故事的完整內容，僅僅能只留下一些片段故事。分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，就介紹一連串有關牛之首的奇幻傳言，並揭開當中秘密。



有指牛之首故事在明治年代出版，因太過恐怖，很多人看了受不了刺激而發瘋，造成社會極大混亂，所以政府就列為禁書。（影片截圖）

起源

1965年，日本著名奇怪的小說家小松左京寫了名叫《牛之首》的短篇小說，但當中只提到關於牛頭這個傳說，並沒有詳細的內容。有指真正的牛之首故事是在明治年代（1868年10月至1912年7月）出版，因太過恐怖，很多人看了受不了刺激而發瘋，甚至因此身亡，這在當時造成社會極大混亂，所以政府就把寫上牛之首故事的書列為禁書，還將沒賣完的書全部燒掉，可是卻禁不住人們的好奇，令故事口耳相傳流傳下去。

學生嚇暈

傳聞是在數十年前流傳，那時代的中學老師多少都有聽過牛之首的故事。某天一位老師帶學生旅行，在旅遊車上叫學生輪流說恐怖故事，當學生都說完之後 ，終於輪到老師自己要說了，他自認膽量大，所以就說這個恐怖故事，結果學生都被嚇得蓋住耳朵不敢聽，但老師沒有理會，繼續把故事說出來，結果當他一說完後，旅遊車緊急煞車停了，而這時老師也才發現車上的學生都嚇到翻白眼暈倒。

這時老師才驚覺自己闖下大禍了，馬上跑去找司機要求開往醫院，沒想到連司機也被嚇得全身狂發抖，已經沒辦法再開車了。

調查

後來從一位歷史系學生得悉，傳聞早年政府進行農地及人口調查，曾前往東北地區一個村莊，當官員到達時，村莊早已經荒廢了，後來發現有牛頭骨與很多人骨被埋在地下。看到這個詭異畫面，初時以為是祭典儀式， 但是當深入調查後才知道，這地方曾發生過嚴重的飢荒，村民幾乎把所有能吃的食物都吃光。

而傳聞當時有個頭部腫大得像牛頭一樣的畸形人，因為迷路意外走進了村莊，村民雖然知道他是人類，但因為實在大過肚餓了，就把他活活打死然後煮來吃，更恐怖的是村民吃到上癮，把村裏其他人也活捉來殺掉吃下，而為了消除吃人的罪惡感，村民把牛頭綁在被抓到的人頭上，騙自己說這是一隻牛不是人。後來村民為了不想讓其他人知道吃人的事，便放出謠言說聽了牛之首故事內容的人會遭遇不幸。

【本文獲YouTube頻道《迷上癮》授權】