木星金牛勁「吸財」！木星星座主宰你一輩子財運　事業好壞都關事

一般來說我們講到的「XX 座」，其實是指你出生時，太陽運行到「XX 座」的位置。而除了太陽星座之外，還有月亮星座、上升星座、水星星座、金星星座……種種都影響並象徵著我們的人格。雖然這只是先天因素，還有血型、家庭教育、環境、個人經驗、後天因素等等諸多原因可以形塑我們的個性，但從星座方面著手，將能更了解自己，也未嘗不可。



想知道自己的個人星座命盤，甚至看占星流年、預測命運、化解業力等等，都需要取得自己正確的出生時間之後，才能算出自己的星盤喔！

在占星學上，木星被視為「幸運之星」，而事實上有了木星良好的相位是很有利的。木星運行速度大概一年一宮，十二年一周天，所以中國古代稱為歲星，主一年的吉凶禍福。

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木星在占星學中代表着事業、財運、道德、宗教、哲學、國外事宜、法律等等，其具有擴展的性質。木星掌管你的人生目標和人生哲學，從木星在各星座的的位置我們可以知道一個人的關於道德、宗教、哲學的標準和信念，也可以知道不同的人會以什麼樣的方式來表達他們對於高等教育的興趣。木星在各星座的位置更可以看出一個人在什麼地方會表現出寬大的氣度，以什麼樣的方式與他人分享自己已經得到的東西，會如何獲得他人的回報和幫助。

木星具有擴張的特性，象徵着事業、財運、宗教、哲學、道德、高等教育、國外事務、法律、機會、幸運等。木星所在的宮位，代表着容易獲得機會與利益的生活領域。在身體方面，木星代表肝膽、大腿及臀部等。

正相位的木星有寬宏大量、樂觀的特質。相反的，如果誤用了木星的能量變成負相位，就會變得自我膨脹、過度樂觀。一位擁有良好木星相位的人，他的個性是慷慨且態度親切溫和，內心深深尊重法律與秩序，且擁有高貴的氣質；一位擁有良好木星相位的人，他的個性是慷慨且態度親切溫和，內心充滿尊重，而木星星座的負面影響是奢侈、放縱、浪費、目無法紀等等。

想更進一步了解自己的天賦所在，就來看看你的木星星座吧！

若你是木星落在白羊座的人

你有英雄作風，勇武、熱情、慷慨，積極樂觀，對生命充滿了熱情，信心和行動力十足，有領導才能，並有追求自由與付出行動的強烈意志。由於你能分析過去的利弊得失，你可在哲學與教育的領域中，有創新表現。你也可能太過自我中心，而應把這種“我先”的傾嚮導向鼓舞他人之事。

信心堅定具說服力，領導魄力讓眾人願意跟隨你，中年後必能成為權威人士，在軍政或鋼鐵業有好發展。若有困難的相位，由會變成粗率、衝動、固執，甚而成為無神論者。要自省是否過度自負驕傲，或太過樂觀慷慨。

若你是木星落在金牛座的人

你善於理財，每當遇上投資或金融事務，你就表現出過人的精明。優越的價值觀，懂得聚集財富，有承習祖業的能力。若相位良好，你會對人生的價值有深刻了解。幸運工作地點是銀行、股票市場、金融業界，財務處理，可以全力發展。也善長烹飪，美食監賞，愛收集骨董珠寶藝術品，保值兼玩賞品味。

你很懂生活，美食和舒適的居家是你生命中的重要原素。你喜歡用金錢可買到的奢華物品。個性方面內心極為固執，不喜歡別人的推力，並對公義與正統宗教感到興趣。如果木星受剋，你的奢華口味就會變得自我縱容，既浪費又懶惰。

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若你是木星落在雙子座的人

你有自我教育的能力，學習力超強，好奇心旺盛，能舉一反三，喜歡任何新奇的事物，善於外交，心胸寬廣，是多才多藝的人。你的幸運點來自新事物。你巨大原創力與機智，可使你在組織性的工作上成為出點子的人。雖然基本上你的性情快活，愛開玩笑，但你也有神經質的一面，會出其不意地發作。

你可以多方面地表現你的天分，經營專賣流行服飾的小商業或郵購事業、寫作或教授哲學都是不錯的工作。你靜不下來，思路靈活，喜歡呼朋引伴到處去玩，因為常常東逛西跑見多識廣，朋友多自然消息靈通，有關訊息傳遞的工作最適合你。這個位置會讓你與兄弟姐妹分開，並有一次以上的婚姻，這是木星落在此座的人的可能遭遇。若遭遇挑戰性的相位，你必須避免在知識上鑽牛角尖，並學習調解自己的好動天性。記得做事不要虎頭蛇尾，學識上容易貪多膚淺。

若你是木星落在巨蟹座的人

你的同情心，優雅沉著地暗示出，你有公共關係的能力。情感豐富，情緒穩定而快活。幸運點來自家庭幸福，從小就被仔細呵護，家人總是盡全力支持你、關懷你，所以你擁有難得的安全感。木星落在此座表示有良好的家庭背景，並深愛小孩，能建設一個安定的家庭與親友分享。因為你喜愛與形形色色的人接觸，在推理工作上表現優異。家是你的幸運點，情感上富足的你，也樂於照顧別人，有強烈的母性。

在房地產投資上有收穫，或從事幼教工作，另外餐飲或家飾業也有收穫。你能把財務料理得很好，可從不動產中獲利。要注意不要太過傷春悲秋或情感上過度依賴執著。不要為家中的事務太過操心；也必須小心暴飲暴食的毛病。

若你是木星落在獅子座的人

你熱心助人，積極進取，幾乎各種情況皆能應付自如，你天生運氣好，人氣旺，容易得到表現機會，是個萬人迷，很難推辭成為公眾人物。你以熱切的態度去計劃，達成目標；當別人還在做夢時，你早已付諸實現。你有戲劇化的亮麗人格，對生命充滿熱愛，是個天生的開心果，或眾所矚目的人。充滿創意，慷慨熱心，具有明亮自信的魅力，不論在哪一行都可以成為有影響力的領導人物。

若有挑激性的相位，你會變得驕傲自負，做任何事都很激進。胸怀大志的你，小心太過於自滿驕傲，奢侈揮霍。健康狀況良好，但可能會有心臟或體重方面的麻煩。

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若你是木星落在處女座的人

你理性、條理有強烈的心智敏感度，能著重實際面的分析判斷，有絕佳的工作運，能夠深入研究成為某種專業的人士，比如：整合大型計劃的工作流程，將之發揮最大的工作效益。你可獲得他人的合作，對任何事物都有很高的標準。你天生是個有高貴思想的學者。你必須抑制對他人期望過多的傾向。你好分析，實際而慈祥，然而感情可能太過狹隘。處女座注重細節的特質，與木星的擴展本質有衝突；你可能會有點小題大做。

除非木星受剋，否則整潔與秩序對你非常重要。你可能變得邋遢、懶惰、好挑剔與奔放不羈。小心工作過度，或標準太高。你適合從事科學、研討或農業改良相關業，也可從事教學、作家、編輯等。你在心理健康、教育、保健或醫院方面的工作上表現良好。

若你是木星落在天秤座的人

你沉著、誠懇而溫馴，珍惜閒暇時光。天性喜歡支配別人，具有藝術才能、優雅品味與精湛的談話本能，這些使你人緣極佳。你性情溫和體貼，懂得與人相處，人際關係好，善於合夥。所有與人溝通協調而達成共識的行業都適合你，如公關、仲介、外交、業務、法律界都是你的舞台。美感不凡的你，還可以成為設計師。你關心公益的問題，別人也都信賴你的判斷。

你有高尚的氣質，是個理想主義者，厭惡手工勞動。若有困難相位時，你傾向於為他人做道德上的判斷，並渴望為所有人達成一切任務。小心別為了取得他人的認同，而失去了自己的原則和個性。有時你會以雙重標準處事，還可能會有法律上的麻煩。

若你是木星落在天蠍座的人

你很主動，對自己很有信心，喜歡對別人施展威權。你有驚人的潛力，軔性執著、冷靜精明，超感而性感，特別有異性緣。你喜愛奢華的生活，也有能力賺足夠的錢財去取得這種享受。你勇敢而耿直，對生命有深刻的見解，對於神秘學與玄學很有興趣。立場堅定，對於自己的信仰與標準從不妥協。你的判斷機靈，還可能有神奇的醫療能力。考古學、音樂、醫學、合作金融、財稅與保險事業，對你都頗有吸引力。

朝宗教、心理和跨國事業發展。可以有些偏財運，懂得投資理財，另外天蠍座掌管生死，你也可從事醫療相關行業，甚至還有成為間諜和警探的潛力。若有挑戰性的相位，你對於投資與遺產方面可能會有損失，務必善加處理。小心別濫用你的深刻天賦，暗地裡盈私取利。

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若你是木星落在人馬座的人

你能察覺到機會的到來，應多把握。因為你愛好社交，所以必須處於人群中才能感到適意。你喜歡年輕人與動物，喜歡使他人獲得光明的生活。你最可能的工作職位是小主管，很少只擔任下屬。眼光遠大，會是個深刻的思想家。你喜愛奢華的事物，因此可能會任意花錢。

你的運氣來自於國外運勢，木星與人馬結合，使你正直豪爽，仁慈無私，盡力追求偉大的思想和真理，高等教育、哲學與宗教的薰陶，使你能更貼近真理。性格樂觀而外向，對戶外活動、宗教、運動感興趣。若相位受克，你可能心胸狹窄，自以為是，莽撞草率，不分是非。你有極佳的旅遊運，對異國充滿想像，行萬里路、讀萬卷書，並可能在國外長住。小心將世界過度理想化，而對現實不滿。

若你是木星落在山羊座的人

你的性情嚴肅，是個禁慾主義者，但頗令人尊敬。你勤勞務實，自律性高，行事謹慎，經過一番努力與磨練，終於登上成功的巔峰，你有相當不錯的事業運。你需要一個能帶來足夠金融資產的事業，以使你獲得安定。你作風保守，但能成功地經營自己的事業，也能在大型企業機構服務而表現良好。你的耐心與專一，使你容易積聚財富，但可能因為吝嗇而因小失大。對金錢運用相當保守儉樸，小心過份實際而使生活變得呆板無趣。

你痛恨浪費，堅守崇高的道德標準。財務上可能在房地產方面有所發展。韌性足夠的你，在晚年將嚐到甜美的成果，在政經、管理、不動產界或批發業有不錯的發展。若相位不佳，此種木星位置會令使你生活悲慘，個性冥頑不靈，過於拘泥於傳統，弄不好還會成為殉道者。

若你是木星落在水瓶座的人

你是理想家兼人道主義者，總是以社會及世界大同為己任，你接受靈感的指引，內心強烈地感覺到一股幫助別人的需要。你不喜歡單調的例行公事，能尊重別人的看法，容易接受新觀念，做事公正，待人體貼，好交際而勤勉，因此你相當有政治家的氣質，對於生命把持著客觀而民主的原則。在你的觀念中，沒有種族、階級或宗教的區別。你的運氣來自於社會關係。

喜歡運用大腦，思想前衛，有宇宙觀。只要與群眾的福利有關，為團體謀福址的事業都適合你，在音樂、科技、政治、哲學、占卜、太空範疇也有一番作為。因為你有優越的判斷力與原創力，所以你可以在任何事業上有良好表現。相位受克時，會使你毫無謀略，不寬容，不實際而且有反叛性。小心思想太過於前衛怪異，與人嚴重脫節。

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若你是木星落在雙魚座的人

你慈祥、溫靜、友善、不擺架子，天生對別人有吸引力，常把時間用於幫助別人。你的感應力和想像力都很強烈，木星更開拓你精神上的領域，使你由虛幻迷離，進入無我忘我的境界。你會幫助遭遇不幸的人，能輕易貼近他人的心靈，成為苦難人們的照顧者，適合在慈善機構或醫療場所工作，你的快樂來自於犧牲奉獻。但有時你似乎太過濫情了。演變成相互依賴無法成長的局面。

你可成為優秀的醫生、護士或獸醫。在舒發情感的藝術界或超感應的靈學界也有發展。你對於世俗的成功不感興趣，需要周期性的隱居。若相位受剋，這種位置能導致自我犧牲，逃避責任以及過度感情用事，這些特質也會造成你變成社會上的寄生蟲。

【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】