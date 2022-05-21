日本戀愛網站分析12星座女像什麼動物　天蠍似貓雙魚似狗有乜解究

每個人的性格不同，就像世上的動物一樣，有許多形形色色的類型。



日本網站「愛カツ」最近就分析12星座的女性，性格上分別像哪些動物。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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白羊座：山豬

白羊座的女性活力充沛、性格大膽，一旦設定目標，就會向著前方不停邁進，同時也具有攻擊性的一面。

金牛座：烏龜

金牛座女性個性沉穩，習慣堅守崗位，雖然看似悠閒，但私底下卻是按部就班地認真苦幹，這些特性和烏龜幾乎完全一樣。

雙子座：海豚

雙子座女性充滿好奇，也很善於聊天，一打開話匣子就停不下來，就像愛玩的海豚一樣。

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巨蟹座：企鵝

巨蟹座的女性如同企鵝一般，對感情相當重視，無論是自己的另一半，還是養育的孩子，都會盡全力去照顧。

獅子座：孔雀

獅子座的女性充滿熱情，喜歡成為眾人眼光的焦點，就像羽毛華麗，也喜歡展現自我的孔雀一樣。

處女座：大象

大象是擅長管理自我，適應各種環境變化的動物。就像處女座的女性一樣，對一切雜事都能夠好好處理。

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天秤座：鶴

天秤座女性品味出眾，懂得待人處事的平衡，高尚優美的氣質，就像是優雅的鶴一樣。

天蠍座：貓

天蠍座女性雖然警戒心強，不過一旦得到認可之後，就會徹底敞開心胸，讓人看到真正的感情與想法。

人馬座：黑猩猩

黑猩猩智力很高，性格開朗且好奇心旺盛，而且還有不服輸的一面，跟人馬座的女性非常相似。

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山羊座：大猩猩

山羊座的女性強悍，有野心，常常作為團體的領導，同時也重視一起打拼的伙伴們，與大猩猩異曲同工。

水瓶座：天馬

會飛翔的天馬往往出現在奇幻故事裡，在現實中並不存在。這和想像力豐富，不受常識拘束的水瓶座女性完全一致。

雙魚座：狗

雙魚座的女性就像狗狗一樣，喜歡撒嬌又怕寂寞，在感到不安時，總會對著另一半做出明顯提示，讓人感受到自己的心意。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】