12星座男絕情指數排行榜出爐　呢3個星座講分手一定冇得掹？

在感情世界當中，許多情侶都會經歷分分合合的過程。但是大多數情況下，女生說分手會有挽回的餘地，男生說了分手就是徹底分手了，不管對方怎麼乞求哭鬧，都不會回頭。男人天生對愛情就比較理性，所以絕情起來不留一絲餘地，也不會給自己一點退路。



很多女生都不能理解，為什麼一個曾經愛自己愛得死去活來的男生能瞬間變臉，頭也不回地放棄自己。似乎轉個身，就好像從未出現在自己的生活當中，變臉的速度比天氣還快。很多人也不能理解，為什麼一個看似溫暖的人會如此狠心絕情。其實，有的時候絕情對雙方都好，快刀斬亂麻才能把痛苦連根拔起，藕斷絲連只會導致更大的傷害。所以，有時候絕情也是一種保護。

12個星座男雖然性格各異，對感情的表達方式也不同，平時的為人處事方式也不一樣，但是都會在某個時刻變得特別絕情。接下來，就讓我們一起看看12星座男的絕情指數！（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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白羊座： ★★★★

白羊男是一個對感情比較果斷乾脆的人，喜歡一個人，白羊男會想盡辦法得到對方的心，想方設法出現在對方的面前。當不喜歡一個人的時候，白羊男翻臉的速度會比翻書還快。不管你怎麼糾纏，不放手，白羊男都不會回頭。所以，白羊男的絕情指數絕對能上四顆星！

金牛座： ★★★★★

金牛座的男生性格比較傳統，保守，也帶有一些固執。所以，金牛座男生喜歡一個人的時候會非常專一，但不愛一個人的時候，也非常堅定。他們非常明白自己想什麼，做什麼，也能夠承擔自己一切選擇帶來的後果，所以，金牛座男生是專情的，也是絕情的，絕情指數高達五顆星。

雙子座： ★★★

雙子座是一個有著雙面性格的人，他們個性張揚，喜歡做什麼就做什麼，喜歡一個人也從不會藏著掖著。雙子座男生對感情還是相當認真的，即使分手，也不會就此老死不相往來。他們會想給對方最後的溫柔，認認真真開始，也認認真真結束，給過去的時光和感情一個交代。

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巨蟹座： ★

巨蟹座是一個十分溫柔的人，他們對身邊的人都絕情不起來。因為性格原因，巨蟹座對身邊的人都不會太冷酷，是一個十足的“暖男型”人物。巨蟹座總是能設身處地為每一個人著想，不忍心讓別人陷入尷尬和絕望的境地，所以，巨蟹座的絕情指數幾乎為零，如果不是特殊情況，他們一般不會做得太絕。

獅子座： ★★★★

獅子座是一個個性熱情張揚的人，不管是在感情方面還是人際交往方面，都十分乾脆俐落。不管做任何事，他們都不喜歡猶猶豫豫，拖泥帶水，所以，獅子座對一個人熱情的時候能付出所有熱情，而絕情的時候也非常徹底。獅子座一般不會太絕情，但是一旦絕情，就很難挽回。

處女座： ★★★

處女座的人為人處世十分理智，不是一個感情用事的人。處女座的男生在感情方面一般都非常理性，很少被感情衝昏頭腦。對處女男來說，生活才是最重要的，感情是生活的一部分，並不會佔據生活的全部。所以，處女座男生一旦下定決心，就會很絕情。

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天秤座： ★

天秤座的男生是一個相對來說比較優柔寡斷的人，他們注重平衡，愛好和平，在感情世界也經常猶豫不決，拉扯不清。因為內心不忍心傷害任何一個人，但是這樣的結果往往是把所有人都傷害了。所以，天秤座男生需要再加強一下自己的內心防線，否則雖然看似不絕情，但其實給人的傷害更深。

天蠍座： ★★

天蠍座是一個表面高冷內心熱情的星座。天蠍座男生一般都是屬於冷漠型的帥哥，也有些腹黑。平時不言不語，說話卻總是一針見血。在真正的感情面前，天蠍座男生會付出所有，如飛蛾撲火。只要不是原則性問題，即使感情不再，已經回不到昔日時光，天蠍男也只是表面冷言冷語，內心還是希望對方過得好。

人馬座： ★★★

人馬座的男生看似是一個非常多情的人，但大多數人認識的人馬男只是表面的人馬男。人馬男看起來誰都能愛，其實只愛自己。他們熱愛自由，為了自由，一切皆可拋。人馬男不會因為內疚和同情而停留在任何人身邊，喜歡一個人就順其自然在一起，不喜歡了就像換了一個人一樣翻臉無情，不留任何轉圜的餘地。

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山羊座： ★★★★★

山羊座男生是一個十分耐心理智的人，目標性非常強。為了自己的目標，山羊男能付出大量時間精力，犧牲許多不那麼重要的東西。山羊男看似溫和，實際上愛恨分明。不輕易愛上一個人的山羊男，一旦付出感情就會竭盡全力把最好的給對方。所以一旦不愛了，山羊男能比誰都絕情，像什麼都沒有發生過一樣收放自如。

水瓶座：★★★★★

水瓶座的男生嚮往自由，喜歡待在自己的世界中，做自己喜歡的事情。自始至終在水瓶男的心中，自己才是最重要的，別人只能放在第二位。水瓶男的感情飄忽不定，忽冷忽熱，但是，如果確定不愛一個人，水瓶男就會從頭冷到尾，不給對方一丁點希望。

雙魚座： ★

雙魚座的男生是典型的暖男，是一個為愛而生的星座。為了愛情，雙魚男能付出很多。為了喜歡的人，能做的不能做的雙魚男都會為她去做。所以，要這樣一個感情豐富的雙魚男絕情起來，恐怕比讓他們對自己絕情還難。雙魚男寧願傷害自己，也不願傷害別人，絕情指數一顆星。

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