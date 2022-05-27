搵食車遇考牌仔　貨車司機不超前反護送　一舉動獲網民讚馬路天使

考駕車路試最怕遇到「搵食車」，但如果對方是善心司機願意「貼身保護」呢？有貨車司機於社交平台上載照片，指自己日前在跑馬地遇到正在考車的學神，雖然他趕着送貨，卻一直尾隨其後，沒超前給予壓力，並護送了一段路，「盡咗力幫你單擋」。帖文獲大量網民讚好，大讚司機「好有愛」。



有貨車司機於社交平台上載照片，指自己日前在跑馬地遇到正在考車的學神，雖然他趕着送貨，卻一直尾隨其後，沒超前給予壓力，並護送了一段路。（FB「學車學神交流集中營」圖片）

該貨車司機在facebook群組「學車學神交流集中營」上載照片，顯示在跑馬地成和道遇到一部車尾掛上「駕駛考試」牌的私家車，雖然車速不快，自己亦趕着送貨，但他沒打算超前，反而一直尾隨並為他「擋車」護送，笑言「盡咗力幫你單擋，你要加油呀」。

簡單的1張照片卻獲得超過1.5萬個讚好，網民都大讚貨車司機非常好心，不像有些司機會故意切線「恰」考車人士，又笑言很羨慕相中考牌仔，「遲啲我考巴士，到時約你幫我閘咗個德士古迴旋處佢」、「我當年就係畀個的士佬cut（切）線令我衰咗，多謝你」；亦有人分享自己考車時都曾遇到「馬路天使」，「我仲記得自己考車時，有一架車喺我後面跟咗一段路，陪住我行！考車時真係會好緊張，真心感激呢班馬路天使」。

不過有網民就質疑，後車司機如果做得太明顯，會否被考試官誤會是朋友關係，影響觀感，亦有人認為幫考車人士擋車未必是好事，「如果個考生本身能力唔夠，你幫佢合格，其實就係對其他司機行人殘忍」。