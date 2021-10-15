女司機見人考車故意阻切線　一句「原來咁爽」焫㷫網民：好黑心

考車最怕遇到突發情況，其他司機的駕駛態度亦會影響自己表現。有網民轉貼1位女司機的Instagram即時動態截圖，指經過考車試場時，故意踩行油不讓考生切線，還留言稱「原來咁爽，你哋都有今日」。帖文惹來過千網民負評，鬧爆她「黑心」：「好地地做乜搞人」。



有網民轉貼1位女司機的Instagram即時動態截圖，指經過考車試場時，故意踩行油不讓考生切線，還留言稱「原來咁爽，你哋都有今日」。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

有網民在連登討論區以「考牌仔考路試最慘遇到….」為題發帖，上載一張IG即時動態截圖，該女司機表示自己駕車時意外經過考車場地，見到有位考生正想切線，「我二話不說踩油唔畀佢cut（切），最後佢cut唔到」，還打出5個「哈」字來表達她的好心情，並說「原來咁爽，你哋都有今日」。

帖文引起網上熱議，有網民為該名考生感不值，「學牌揸車已經夠大壓力，仲要俾佢玩」，「又唔見幾千蚊」；有人直斥女司機黑心，「香港地好多心理變態」、「係咪反社會人格」，又指明知對方路面經驗不足，還有預謀亂踩油，很易發生意外。有網民就質疑她是否考車時曾被切線，因而想報復，聲言要投訴其駕駛態度不正確，影響道路安全。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：考車牌｜棍波vs自動波、私家車vs貨Van點樣揀？網民：2A是王道！【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



考車牌｜棍波vs自動波、私家車vs貨Van點樣揀？網民：2A是王道！

+ 4

+ 9

同場加映：連登巴打學車75堂、考車第7次求集氣 現身報喜終合格成勵志故事【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】



連登巴打學車75堂、考車第7次求集氣 現身報喜終合格成勵志故事

+ 7

同場加映：新手上路｜網民盤點學車學不到的9件事 點樣打燈大有學問【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】



新手上路｜網民盤點學車學不到的9件事 點樣打燈大有學問

+ 9

同場加映：考車唔使行迴旋處係笑話？連登仔批車牌考試制度：搞到一街炸彈！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】



考車唔使行迴旋處係笑話？連登仔批車牌考試制度：搞到一街炸彈！

+ 6

同場加映：駕駛技術｜泊車應該尾入定頭入？泊位車頭向外原來有5大好處！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】



駕駛技術｜泊車應該尾入定頭入？泊位車頭向外原來有5大好處！