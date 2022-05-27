星中國人妻嫌外傭中文差常暴打　夫大義滅親交證據　還柙期間喪夫

語言不通非打人理由！新加坡1名中國籍人妻不滿緬甸外傭中文差， 1年內多次動粗，甚至把外傭推至撼頭埋牆。有次人妻在奶奶一家面前暴打女傭，包括掌摑、腳踢、拖行，奶奶3度出手阻止不果，最終要丈夫喝止，打人過程被家中閉路電視拍下，事後人妻教唆丈夫反屈女傭打人，是她自己跌倒才流血，又要求姑仔刪除鏡頭紀錄，丈夫看不下去，最終大義滅親向警方提交證據。

人妻事後被控蓄意傷人、妨礙司法公正等7罪，她還柙期間丈夫離世，而她則剃光頭及放棄保釋權利，願意未判就先行服刑，望能獲輕判，日前後判監8個月又6周。



1新加坡1名中國籍人妻不滿緬甸外傭中文差，經常暴打外傭。（示意圖／資料圖片）

被告是34歲中國籍女子白依虹（音譯），原任職補習教師，案情指，受害的31歲緬甸外傭於2019年起在被告家中工作，當時被告懷孕，與母親及女傭住在組屋2樓單位，被告的丈夫（僱主）和家人住在同座4樓，丈夫平日兩邊住。女傭不太懂中文，但仍會用中文和被告溝通，但有時會聽不懂指示。被告不滿女傭中文差、說得不夠流利，令她常常聽不懂，多次對她責罵及動粗。

警方調查指，女傭開工第二天就因不懂「梨」字，遭被告用手指戳頭、又拳打她肩部。被告1年內多次因家務原因打女傭，試過把女傭的頭部推至撞牆。

至2020年11 月，女傭因肚痛入院，被告怕她將病菌帶回家中感染寶寶，要求對方在奶奶家住。隔天女傭拒絕回去，又向被告丈夫請辭，指自己長期捱打。被告得知外傭告狀，氣得當住婆家面前暴打女傭，拳打腳踢還威脅打死她，奶奶曾3度拉手制止，但被告一掙脫就繼續打、不停掌摑，踢到女傭嘴唇流血染紅上衣，更想將女傭拖出門口。

被告知道女傭告狀後趕去痛毆，拳打腳踢又掌摑，倒地繼續狂踢。（示意圖／資料圖片）

被告丈夫大聲喝止，要求她先回家，但被告走入廚房拿來1碗水，叫女傭清洗流嘴上的血，整個打人過程被「電眼」（即監控鏡頭）拍下。被告事後擔心女傭報警，示好稱想和解，但又警告對方如敢將事件鬧大，會讓她無法回國見孩子，也不會出糧給她，但女傭最終報警。

被告馬上教唆丈夫說謊，反控女傭不願回家工作，更還襲擊她，最後女傭自己跌倒才流血，同時指示丈夫叫2名姑仔刪除監控鏡頭紀錄。丈夫實在看不下去，先假裝配合，其後決定大義滅親將影片交給警方，最終她被控蓄意傷人、動粗和妨礙司法公正等7項控罪。

新加圾心理衛生學院指，被告案發時雖患上躁鬱症及重鬱症，是犯案原因之一，但沒嚴重影響判斷力。控方稱女傭現時害怕聽到吵鬧聲，憶起被打經歷會忍不住落淚，而且嘴上留有疤痕令她自覺已毀容。然而，辯方律師求情指，被告事後感後悔，願賠償5580元（約3.2萬港元）的損失，她現時甘願還押，其丈夫目前已離世，但庭上未有透露其離世原因，被告則剃光頭並放棄保釋權利，願意未判就先行服刑，希望法官輕判監禁5個月。

5月25日，被告在庭上承認其中3項控罪，其餘交法官合併考慮，法官考慮到被告在外傭倒地仍不停追擊及想掩飾罪狀等因素，決定按控方要求，判她監禁8個月又6周。

（綜合）