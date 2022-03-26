星洲男返新工憂請病假被當「詐病」解僱　咳嗽發燒照返工被判監

抱病上班原本被視作是勤奮表現，但在疫情時勢下卻變播毒，甚至會惹來牢獄之災。新加坡1名男子近日返新工仍在試用期階段，卻出現咳嗽及發燒等病徵，按疫情下法例要求，他應放5天病假不准出門，惟他擔心被解僱決定照樣上班，甚至如常外出，最終被揭發。男子的行為被揭發後，他求情指因擔心被老闆以為「詐病」會影響評價而上班，但因他罔顧防疫條例，上班之餘又到購物中心、接送孩子等，雖最終證實沒有確診，但日前仍被判入獄7周。



星州男出現發燒及咳嗽等徵狀，醫生要他放5天病假不可出門，但他照樣上班。（示意圖／Getty Images）

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「我真係好鍾意返工」是港人常用的諷刺說話，新加坡1名男子最近就因為堅持返工被判囚。案情指，當地35歲男子廖智祥在前年返新工期間生病，2020年3月27日出現咳嗽、發燒，均是新冠肺炎病徵，他到診所求醫時，醫生發現他已發燒至攝氏38度，為他開了5天病假紙，病假期間他不可以出門。

廖男聽到醫生要開病假後，馬上求情說剛剛才找到新工作，不方便請病假，結果他未等醫生給他病假紙已離開診所，事後更沒有乖乖回家隔離。廖男同日去了購物中心及其他人的組屋單位，外出了9小時。接下來2天他又連續出門，30日及31日如常上班，2天都工作逾11小時。

星洲男擔心返新工就請病假會影響老闆的評價，又擔心被開除。（示意圖／Getty Images）

廖男當時在香煙分銷公司上班，工作上要去多間便利店及超市，但他每次量體溫都沒量出發燒。律師求情稱廖男看醫生前2日，新加坡才剛剛推出新規例，但凡民眾有上呼吸道感染症狀，要強制放5天病假及不得出門，當事人未及熟悉新規例，又解釋他的行程其實是幫家人買外賣，接送孩子及上班等，最後結果也表明，廖男及家人都沒有確診。

律師又稱，廖男當時還在試用期，擔心自己只是出現一點點病徵就請病假，會被老闆當「詐病」，影響在公司的評價，只是出於想保住工作，才對上司隱瞞，而他被揭發後已遭即時解僱，現時要轉職做新冠病毒拭子檢測員。

不過，控方指被告在該5天病假內至少出門了8次，出外時間長達37小時45分鐘，其中只有2天上班，質疑他沒有合理理由出門；至3月24日，廖男承認違反傳染病法令隱瞞病假，被判入獄7周。

（綜合）