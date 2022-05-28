飲完硬4小時！即溶咖啡含過量壯陽藥　致陰莖異常勃起恐致陽痿

喝了這杯咖啡，可能誤了男人一生！新加坡有男子飲用叫「Prime Kopi Pejuang 3 in 1」的即溶咖啡後，陰莖出現異常勃起（Priapism）情況，硬了4小時久久未能平復。新加坡衛生科學局（HSA）化驗該款聲稱成份天然的咖啡，發現裏面含過量壯陽成份「他達拉非」（Tadalafil），日飲1包的攝取量較每日處方量高出10倍以上，對健康構成嚴重風險，而出現陰莖異常勃起如未及時治療，更可能性無能及永久陽痿，當局即時下令禁售。據網上資料這款咖啡又叫作「戰士咖啡／戰鬥機咖啡」，主要於星馬地區售賣，聲稱可改善男士性能力，惟文宣更像是壯藥廣告。



新加坡有男子飲用一款3合1咖啡後陰莖異常勃起，持續勃起4小時，當局如未及時治療會可導致陰莖組織損傷和性無能永久陽痿。（示意圖／Getty Images）

新加坡衛生科學局（HSA）公布，近日有2名消費者飲用一款叫「Prime Kopi Pejuang 3 in 1」咖啡後求醫，其中1男子飲用後出現身體疼痛、發冷、偏頭痛、下巴繃緊等要入急症室、另1名消費者飲用後出現陰莖異常勃起（Priapism），下體持續勃起約4小時。當局指陰莖異常勃起是嚴重疾病，如未及時治療會可導致陰莖組織損傷和性無能永久陽痿。

HSA調查發現，涉事咖啡報稱純天然產品，含優質草本成份，可改善男性性能力，但實際含過量未經申報的強效處方壯陽成份「他達拉非」（Tadalafil）。他達拉非是用於治療勃起功能障礙（即不舉）的處方藥，必須在醫生監察下服用，可能對部分人構成嚴重健康風險，例如有心臟問題人士。如果消費者每天飲用1包，攝入的他達拉非劑量比正常每日處方劑量高出10倍以上。

這咖啡在當地多個電子平台網售，包括Shopee（蝦皮）、Carousell及facebook等。當局已要求這些平台下架商品，並向平台上賣家發出警告，又要求所有賣家及供應商立即停止銷售及供應這款咖啡。當局呼籲消費者應停止飲用這款咖啡，如有不適要馬上求醫，強調如有人繼續銷售或供應摻入強效藥物成份的產品，將面臨2年監禁及或罰款1萬新元（約5.7萬港元）。

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據網站資料，該款咖啡未有說明產地，但只在馬來西亞及新加坡有售，顯示已有逾15萬名客人訂購，廣告稱飲用後可以「1晚10次」、「堅硬如鐵」等，標榜改善男性性能力。部分社交平台帖文稱這款產品作「戰士咖啡／戰鬥機咖啡」，推銷這款咖啡的廣告較像在賣壯陽藥廣告。

（綜合）