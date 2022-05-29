樓梯扶手被黐香口膠　視障人士誤黏上手感驚慌　途人幫忙清理獲讚

把吃完的香口膠胡亂黏在公眾設施或吐在地上的行為都是極度缺德！有網民於討論區發文表示，日前於街上看到有視障人士下樓梯時，手掌不幸黏到扶手上的香口膠，由於對方眼睛看不到，不知自己黏到什麼，因此表現得有點驚慌。樓主立即上前幫忙用濕紙巾抹走香口膠，又批評黏香口膠的人不衛生，指出除了視障人士，還有小朋友及站不穩的人需要用扶手，不滿地質問「點解要周圍黐呢？」。



有網民日前於街上看到有視障人士下樓梯時，手掌不幸黏到扶手上的香口膠，狠斥「真係估唔到呢個年代仍然有人係咁唔衞生囉！」。（Getty Images）

該名網民於香港討論區以「而家啲人咁唔衞生」為題發文表示，日前早上前往港鐵站時見到有名視障人士下樓梯，該名男子除了用白杖（俗稱：盲公竹），又扶着扶手慢慢走下去，正當他打算上前扶對方之際，對方的手表現不太自然，好像黏到了東西，「見佢揈兩揈，發現原來有人黐咗舊香口膠落扶手度」。他觀察到該名視障人士因不知黏到什麼，表現有點驚慌，於是他立即上前幫忙用濕紙巾抹走香口膠，再給對方剩餘的幾張濕紙巾備用。

樓主指出，現時大家外出也會戴口罩，理論上不會在街上突然脫下口罩，將香口膠黏在公眾設施或吐在地上，「你真係想吐咗舊香口膠又冇紙巾，你都可以黐喺自己個口罩上面，點解要周圍黐呢？」，又說除了視障人士，還有小朋友及站不穩的人需要用扶手，狠批「真係估唔到呢個年代仍然有人係咁唔衞生囉！」。

有網民大讚樓主上前幫忙是好人好事，又認為政府應跟從新加坡立法禁止進口及售賣香口膠，「應該唔畀食香口膠就啱」、「立法應該要學新加坡」、「知點解新加坡禁食香口膠未！」。有人則分享類似經歷，「我都見過商場的扶手梯、樓梯膠帶上有鼻屎，上到酒樓一直唔自在」、「見過巴士上層玻璃黐滿鼻屎」。