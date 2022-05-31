警世文｜恨嫁女啞忍超賤婚約　因男友1句話終悔婚：結了還是會離

「自小就嚮往婚姻的我，最後卻把已經刻上名字的戒指歸還，親手結束這段故事」。台灣有「恨嫁」女生分享自己「失敗的」感情經歷，她表示與前男友在一起8年，其間多次被男方家人看輕仍不敢分手，更為了結婚更答應對方父母諸多不合理的要求，包括要辭職及必須生3個小孩。到了登記結婚前1星期，男方父母輕描淡寫地以命理等原因要求再過3年才結婚，女生表達不滿時，男友卻認為是她有問題，1句話讓她看清真相，毅然提出分手。

情傷過後，女生不再相信還能被愛，但仍是受到幸運之神眷顧，讓她遇到更疼愛自己的未婚夫，準備於今年結婚，同時驅使她分享自身經歷，藉這篇「警世文」勸勉他人忽為想結婚而委屈自己。



樓主發文訴說與前男友自小相識，在一起8年，其間因為被對方父母輕視而不滿，她自己從小就渴望結婚，所以一直強忍關係中的不公，最終由她提出分手結束感情。（《今生是第一次》劇照）

夢想與青梅竹馬結婚

該名台女在Dcard發文，稱與前男友曾在一起8年，2人是小學同學，中學時仍維持友好關係，在升上大學後就順理成章地在一起了。經歷過「遠距離、出社會等等考驗」，也開始有了結婚的念頭。縱然樓主對男友的家人有意見，但因為從小就嚮往婚姻生活，能夠與青梅竹馬步入婚姻殿堂是她的夢想，所以她還是忍了下來。

樓主表示當時最不滿是男方家人貶低自己父母，其父親因工作關係，大時大節也很難和家人一起度過，但她從不埋怨，反而很感激父親為家庭的付出。可是男友爸爸得知後卻非常介意，甚至出言不遜，「妳們家是不是很缺錢？不然為什麼假日還要上班？」、「有這麼不注重家人的爸爸，這個家庭一定不溫暖」。這些言論都令樓主十分氣憤，覺得對方不尊重父親的辛勤付出，漸漸就不喜歡男友的家人，但她怕分手後沒有人會喜歡自己，始終不敢放棄這段關係。

樓主前男友的父母出言不遜貶低她的父親，認為她父親假期也要工作不能陪家人是因為「很缺錢」，令她感到被侮辱。（GettyImages）

男方提4要求：生3個小孩

在一起的時間愈長，樓主愈覺得如果放棄這段感情便太可惜。直至3年前，男友終於向她求婚，雙方父母正式會面，本來是她最期待的一刻，卻埋下了童話破滅的伏線。男友父母在會面時對她提出了4大要求，當時她不覺得有問題，後來才意識到這些要求很有問題，當中包括要先登記結婚，疫情過後再宴客；登記完就要離職，並搬到南部跟男方父母住；要生3個小孩，而且2個之間不能相差3年以上；小孩上小學前不能重返職場。

女生指男方只是普通家庭，卻要求樓主在3個小孩讀小學前不能工作，當時她的媽媽覺得上述要求很不妥，但基於尊重所以沒有道破。而女生則以為男友會從中協調，「因為被婚姻沖昏頭」，渴望結婚的她還是毅然接受男方父母的條件，縱然熱愛工作，還是向公司請辭，只為了與男友共組家庭。

男友父母在婚前提出不合理要求，又在登記結婚前要求延遲3年，令女生相當失望。但前男友始終不曾為樓主發聲，她才知道前男友並非良人而提出分手。（《今生是第一次》劇照）

提第5要求：住滿3年才登記結婚

可是就在登記的一周前，男友的父母「下令」取消登記，原因是「很想宴客」，又指出「先登記很像偷偷摸摸去結婚」，覺得並不光彩。他們同時又對樓主提出第5個要求，要她先到他們家中住滿3年再結婚，原因是「第一年遇到疫情，第二年男生29歲，第三年虎年」，這3年都不宜結婚。這些理由讓樓主覺得荒謬至極，同時感到不被尊重，便請男友與家人協商，沒想到他竟表示「我覺得我爸媽說的很有道理，為什麼要溝通？妳這樣質疑我爸媽真的很沒有禮貌」。樓主終是恍然大悟，意識到這段不對等的關係應該結束了，認清男方「不僅是個媽寶，也是個爸寶甚至嫲寶」。

本應登記的那天，他們按照男方父母要求取消了登記，但還是一起吃晚飯。飯後她歸還求婚戒指兼提出分手。可是男友認為自己父母就是理解樓主想結婚才會叫她到家中住，「我爸媽已經很疼妳了耶」，又表達對樓主感到失望。最終樓主堅持分手，「我覺得就算結婚了，以後我們還是會離婚收場」。

剛分手時，失戀加上失業令樓主情緒低落，「突然失去感情重心和生活目標，看到朋友陸續的結婚消息也覺得好難過」，加上少不免要向朋友、前同事說明取消婚事，而解釋又構成二度傷害。她決定搬到一個陌生城市找一份新工作，重新開始。最終，她遇到了「懂得尊重我的未婚夫，有對和善的公婆」，又感謝當時自己有清醒過來，「無論婚姻，或是愛情甚至夢想，都不要因為過度追求而盲目。」

幸運的是，樓主終於找到適合自己的人，並將於今年結婚。（《Go Back夫婦》劇照）

帖文引來網民熱議，有人覺得樓主前男友家庭最賤的要求是同居3年才可以結婚，是想把樓主當傭人使喚，「那個3年感覺就是試用期，不喜歡這個傭人就直接叫妳走人」、「感覺也不是一個會善待別人家女兒的人，藉著傳統名義在打壓女生」。另有不少人認為幸好樓主沒有和前男友結婚，又為她送上祝福，「恭喜脫離這種沒有豪門實力卻有豪門派頭的神經病家族」、「為你勇敢展開新生活也善待自己感到開心」。