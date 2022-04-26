男友求婚想生仔　港女1個原因拒絕釀分手　網民支持：你識諗好多

有情飲水飽從來都非現實，要如何平衡麵包和愛情是不少情侶的煩惱。有女生早前於討論區發文，指男友偕家人預備了驚喜求婚，她雖非常感動，但考慮到兩人的經濟能力亦只能暫時拒絕。她指男友家人期望兩人婚後能生兒育女，但她卻想與對方一同討論日後生活計劃再作打算，惟她的決定令男友及其家人也感不滿，兩人更陷入分手邊緣。不少網民也支持樓主，指她冷靜又「識諗」，又認為她應與男友認真溝通，思考兩人的將來。



有女生早前發文，指男友預備了驚喜求婚，她雖非常感動，但考慮到兩人的經濟能力亦只能暫時拒絕，惟她的決定令男友及其家人也感不滿，兩人更陷入分手邊緣。（《金都》劇照）

該名港女於香港討論區以「因為結婚問題，所以我哋要分手」為題發文，指與男友合共月入約3.6萬元，「兩個人夠食夠用夠畀家用，但每個月有剩錢唔多， 最多都係儲到3千蚊多啲」。早前男友偕家人佈置家居，向她驚喜求婚，「我真心覺得好感動都有喊，但我冇答應佢」。

樓主指，拒絕求婚並非因不愛男友，而是知道男友家人期望她婚後2年內便生兒育女，而她卻希望先等彼此經濟能力更好才考慮結婚及生小朋友，「我哋而家呢個年紀結婚都只係夠養兩個大人，係咪真係有信心可以畀到良好環境下一代我有少少保留，唔想第時小朋友覺得我哋冇考慮清楚就生佢出來」。

樓主指，拒絕求婚並非因不愛男友，而是知道男友家人期望她婚後2年內便生兒育女，而她卻希望先等彼此經濟能力更好才考慮結婚及生小朋友。（《金都》劇照）

她又說，來年準備轉行，收入將會增加，故希望男友能多等1至2年才步入婚姻，「就算唔買樓，租樓都要講能力啦，我哋而家嘅人工交完租同生活費仲有幾多錢剩？」。然而男友及家人卻不認同，「覺得就快30歲唔理經濟點樣都應該要結婚，因為我拒絕咗男朋友嘅求婚，而家搞到佢哋成家都嬲咗我」。

拒絕求婚令樓主及男友陷入冷戰，甚至有分手可能，「打電話畀男朋友佢都冇聽，只係話我哋應該要好好考慮清楚係咪適合對方」。她直言對兩人感情「打定輸數」，但堅持應先討論婚後生活的計劃才結婚，「如果唔係因為大家都ready而結婚的話，我認為咁嘅婚姻都唔會長久，對我哋亦都唔係一件好事。我都知道自己當面拒絕佢係我唔啱，但我唔想而家應承之後又提出好多要求，令到佢覺得我係為難佢」。

樓主直言對自己與男友的感情「打定輸數」，但堅持應先討論婚後生活的計劃才結婚。（《金都》劇照）

不少網民也支持樓主決定，認為她認清現實又非常懂事，反而男友卻似是「為結而結」，建議兩人認真討論再作打算，「你男朋友唔成熟，你就識諗，冇錢唔好勉強結婚生仔，無謂害咗下一代」、「你男朋友無錯，你都無錯，如果最終分手，都只能說係timing 唔啱，有緣無分」、「你好理性，但感情又唔可以太理性，好好同男友傾下將來，定下目標」、「佢考慮嘅係感情，你考慮嘅係生活」。

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有女生在網上分享「玩大咗」的求婚經歷，令感情出現裂痕。女生表示於中大認識男友並拍拖，指男友數星期前表現有異，之後更表示已有新歡並提出分手，令樓主傷心至極。沒料男友其後再找樓主，聲稱提出分手只是求婚計劃的一部分，目的是令她「由谷底去返天堂」，對求婚更加深刻。樓主感到「被玩」非常憤怒，憤然拒絕結婚，網民亦紛紛認同其做法，更質疑男友並非真心求婚。



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