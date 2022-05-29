畀錢vs結婚│分手6年前女友突索60萬青春補償或娶她　台男咁樣揀

逝去的感情無法留得住，但得不到人都要得到錢？台灣有男網民分享，指分手6年後，前女友的母親突然致電，指女兒一直對他忘不了，未能順利與其他人交往，憂無法結婚生孩子，故向他討回60萬元新台幣（下同，約16萬港元）「青春補償費」，要不就要娶女兒，傻男聽到傻眼，當場做出利落舉動切斷聯繫。



分手6年，台男突然收到自稱是前女友的媽媽來電，起初還以為是詐騙，沒料到對方竟叫他付60萬台幣或娶其女兒。（《鬼怪》劇照）

該男網民投稿至facebook專頁「靠北女友2.0」，稱要跟大家分享一則「鬼故事」，指前女友是內地人，在台灣讀大學後就留台工作，2人於教會認識，交往了1年。樓主形容女方一直當他「工具人」，拍拖期間前後花了差不多40萬元（約10.7萬港元），後來卻嫌他不夠上進而單方面分手了。

事隔6年，男網民突然收到自稱是該前女友的媽媽來電，起初還以為是詐騙，對方稱女兒一直未能忘掉他，分開後都未能跟的男生順利交往，惟女兒今年已30歲，「說好想生小孩，怕再晚生不出」，叫他娶了女兒，不然就要給予60萬元（約16萬港元）青春補償費，說完後就換來前女友聽電話。

兩人交往一年，女友卻一直當他「工具人」，前後花了差不多40萬元（約10.7萬元），後來卻嫌他不夠上進就單方面分手了。（《無法抗拒的他》劇照）

此時，在話筒另一邊的前度竟然哭起來，但樓主沒有心軟，反而清醒地認定母女只是當他是傻子，氣得當場就掛掉電話，但事後回想卻感到後悔，「沒有把握機會羞辱她們」，又問「如果是各位的話會對她們說甚麼呢？」。

帖文引起網上熱議，有網民直指跟詐騙無異，「真的是瘋女人 這境界很高」、「是想湊個整數到100（萬）呀」，並建議樓主應直接封鎖她們，「看她們有沒有本事追過來，來了就報警處理，結案」，又或反過來向她們索償，「你跟她說我也要青春補償費，我的青春也是青春」。