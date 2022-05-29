地獄公屋│網民嚴選「最劣質公屋邨」惹激辯　呢條邨6宗罪公認最差

【公屋】常聽說「住公屋是人生贏家」，但區區有公屋，難道區區公屋都真的好住？有網民在討論區以「嚴選最劣質公屋邨」為題發帖引來熱烈討論，火炭駿洋邨、觀塘安達邨、屯門友愛村、荃灣梨木樹邨、沙田新田圍邨等都榜上有名，但當中網民公認「最劣質公屋邨」，原來是屯門山景邨，大數該邨6宗罪，形容如「死城咁」。



有網民在討論區發帖「嚴選最劣質公屋邨」引來熱烈討論。（資料圖片）

同是公屋，但每區環境、配套不同，隨時是「天堂」與「地獄」之別。有網民在連登討論區以「嚴選最劣質公屋邨」為題發帖，並拋磚引玉提出火炭駿洋邨是最劣質公屋邨，因「行去火炭站又遠，附近又工廠區乜都無」。

結果帖文引來其他網民熱烈討論，觀塘安達邨、屯門友愛村、荃灣梨木樹邨、象山邨、粉嶺皇后山邨、東涌逸東邨等都榜上有名，「問題」主要是位置差、交通差、環境差。

即睇各公屋邨敗北位▼▼▼

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綜合網民意見，沙田新田圍邨及屯門山景邨形勢「叮噹馬頭」，是最多網民提到的兩個公屋邨，惟最終公認最劣質的，還是屯門山景邨。

沙田新田圍邨敗北位▼▼▼

屯門山景邨敗北位▼▼▼

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不過也有網民認為，公屋最重要是租金便宜有瓦遮頭，直言「有邊條公屋邨係好㗎？嚴選優質屋邨可能易數啲」。