獲派梨木樹二邨舊公屋　小紅書女憂九龍搬荃灣住唔慣　街坊咁解答

獲編配公屋已經很幸福了！有女生日前於小紅書分享，她讀大學時家人開始抽公屋，曾因收入嚴重超額被罰再等待，如今已畢業5年，今年初終獲派長康邨單位，但因為是低層沒有接受，到早前獲派梨木樹二邨單位，仍憂心「住慣土瓜灣，突然要去荃灣真係有啲唔慣」，但不夠膽等第3次派樓，故唯有接受，又稱父親原本首選是沙田和馬鞍山。

雖有部分網民力勸樓主等第3次機會「拼新樓」，但許多人認為硬要等新樓想法不切實際，更有梨木樹街坊大讚該區交通配套很好，最後樓主親自去梨木樹走走，大讚真的舒服，空氣又不錯，睇屋後應該會簽約。



女生在小紅書分享第2次編配公屋獲派梨木樹二邨，怕第3次更差打算接受，網民大讚梨木樹的配套很好。（資料圖片）

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有女網民日前在小紅書發帖文，今年1月家人第1次獲派公屋，但當時派了長康邨康順樓，覺得位置有點偏僻又是2樓低層故回絕。等了3個月終於派第2次，獲派梨木樹二邨，她原本住慣土瓜灣，恐怕突然搬去荃灣不太習慣，但因為「唔夠膽等第3次」，打算接受編配，並問網民梨木樹區內情況。

女生未有明確提到輪候公屋時間，但說讀大學已經正式申請，現在已經「畢業5年了」，因為家庭環境複雜，她第1次見房署主任是2019年2月，當時她收入嚴重超額，擔心虛報資料後果嚴重，如實填寫人工被罰重新等候審查。第2次再見房署主任已是2020年的事，懷疑因疫情關係，當天對方不在辦公室也沒通知。去到2021年中再收到補貼信，今年1月份突然就收到第1次派樓，父親原本想抽中沙田或馬鞍山區，但沒有如願。樓主指梨木樹二邨雖然是30多年舊樓，但看似交通、飲食方面還可以，「害怕第3次很糟糕」。

有網民提到梨木樹二邨很舊，「當然等第3次，可能是新樓」、「第3次肯定就是沙田了」，但有不少留言覺得「新房子太難了」，現時派擴展市區單位多數是舊樓，「個個都要新樓，舊樓就無人住，其實合適就好，又唔係自己買私樓」，笑言如果年年這麼多新公屋落成，不會要輪候8至10年之久。

帖文引來不少梨木樹居民發言，大讚區內交通和飲食都配套完善，「由細住到大，梨木樹交通勁正，買嘢方便，到葵芳、荃灣、沙田都方便，「樓下行5分鐘有小巴出旺角、行去商場都係5分鐘，有巴士直到葵芳」，而且區內空氣好，假日可行城門水塘。最終女生聽完網民說法後親身去看，大讚：「真係很舒服，空氣又正，到時再睇下屋，應該就可以簽約」。

據房署資料，公屋合資格申請人有3次配房機會。已獲登記申請，若因家庭收入或總資產淨值超出規定限額而被取消，日後如因家庭狀況有改變或入息及資產情況有調整而再次符合申請資格，房屋署可考慮恢復其申請。然而，要求恢復申請人士，必須在該申請首次被取消後6個月至2年內提出，否則不予考慮。

（綜合）