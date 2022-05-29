公屋大堂塞爆雜物影片瘋傳　消防拍門住戶懶理　網民：隨時一鑊熟

香港土地問題嚴重，但絕非將個人物品胡亂放於公眾地方的藉口！有公屋住戶貼出影片，控訴有同層鄰居將大批雜物及家俬棄置於分層電梯大堂，霸佔了半條通道，導致幾乎「無路行」。樓主指發現情況後已向房屋署及消防署反映，惟消防員上門了解時，涉事住戶一直無應門，感到非常無奈。影片其後被傳開，網民看過都嘩然，狠批涉事住戶自私，又擔心一旦發生意外時，雜物會阻礙逃生造成危險，又指如果涉事單位是公屋租戶，房署應即時扣分處罰！



有公屋住戶貼出影片，控訴有同層鄰居將大批雜物及家俬棄置於分層電梯大堂，霸佔了半條通道，導致幾乎「無路行」。（fb「Tai Po 大埔」影片截圖）

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有居於公屋屋邨的大埔街坊於facebook群組貼出影片，指有同層鄰居於分層電梯大堂棄置了大批雜物及家俬，未有自行處理或掉到附近大型垃圾站，霸佔大半條通道。影片所見，被棄置的雜物包括1個木櫃連同多個櫃桶、大批儲物膠箱及衣物、多包白米、數個多層文具膠櫃桶等等，甚至連「小心地滑」的告示牌也有至少2個，非常誇張。

由於被棄置的木櫃放於大堂中間，樓主拍攝影片時幾乎「無路行」，只能勉強走過僅1個身位闊的通道。她其後表示，相關雜物由1戶同層住戶「屋企掉出來的」，發現後已向房屋署及消防署反映及投訴，惟情況似乎未有改善，「消防試過㩒佢門鐘，無人應」。

由於被棄置的木櫃放於大堂中間，樓主拍攝影片時幾乎「無路行」，只能勉強走過僅1個身位闊的通道。（fb「Tai Po 大埔」影片截圖）

影片一出令網民嘩然，不少人批評涉事住戶自私又缺德，認同樓主向政府部門投訴的做法，「嘩！唔知以為搬屋」、「佢仲有小心地滑個牌，幾有心呀」、「佢都好自私，其實都估到邊家人，直接拍佢門啦」、「到最後都係辛苦清潔工」。亦有網民擔心，大批雜物阻礙了公眾通道，一旦發生意外時隨時難以逃生，「當然報消防啦，阻塞消防通道」、「如果有火警發生就大劑，會造成人命傷亡」。

根據房委會制定的屋邨清潔扣分制，棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，屬預先警告才扣分的項目，罔顧警告而再次作出相關行為將會被扣5分；至於隨地棄置垃圾，如棄置於電梯大堂或無蓋垃圾桶內等，則屬違例時立即扣分的項目，需扣除5分。扣分制涵蓋28項不當行為，如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。不過，如果業主經租置計劃、綠表或白居二購入公屋，則不受其約束。