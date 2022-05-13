公屋大堂遭超巨型雜物塞爆　街坊怒斥自私精　管理處一招應付獲讚

電梯大堂是公眾地方，胡亂放置個人物品絕對是自私又擾人行為！有黃大仙下邨街坊投訴指，有鄰居將大量家具及雜物放置在分層電梯大堂，霸佔了半條通道，數量多到頂上天花板，形容此行為「真幾癲」。管理處則貼出告示，要求物主24小時內清理物品，否則會被移走，獲網民支持做得好。



該街坊上載多張照片，指黃大仙下邨某座的中低層住戶，將大量雜物放置在分層電梯大堂。（FB「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」圖片）

該街坊在facebook群組「黃大仙區友（黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......）」上載多張照片，指黃大仙下邨某座的中低層住戶，將大量雜物放置在分層電梯大堂，已經有數日時間，大呻此鄰居的行為瘋狂，「有冇顛覆你嘅認知」、「鄰居嘅你，會選擇包容體諒？還是反感呢？」。

從照片可見，該堆雜物以綠色防水布包裹，約有1部小型貨車的體積，高度甚至觸及天花板，而頂部則放有數盆植物，整座巨型雜物佔據了大堂逾一半的位置。防水布外有膠帶圍封，並貼上1張由黃大仙下邨（二區）物業管理處發出的告示，指此處為屋邨公眾地方，不能放置或棄置私人物品或雜物，除了會會阻塞通道，還有機會導致其他人受傷、構成火警及阻礙清潔。管理處警告物主需由5月12日下午2時半起的24小時內收回雜物，否則將會在不作通知下被移走。

帖文引起網上嘩然，不少網民都「大開眼界」直呼太誇張，有人就估計涉事住戶近日裝修，因而將家具物品暫放屋外，「租倉都唔係貴，裝修預咗啦，為咗慳嗰少少錢搞到俾人擺上網好咩？」、「一兩件就話體諒啫」，又指最怕滋生昆蟲，影響衛生，甚至有街坊建議向消防處舉報。有網民就大讚管理處做法，「管理處做得對，否則個個有樣學樣」、「出咗（通告）都好過乜反應都冇」。

根據房委會制定的屋邨清潔扣分制，棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道，妨礙清潔工作，屬預先警告才扣分的項目，罔顧警告而再次作出相關行為將會被扣5分；至於隨地棄置垃圾，如棄置於電梯大堂或無蓋垃圾桶內等，則屬違例時立即扣分的項目，需扣除5分。扣分制涵蓋28項不當行為，如公屋或中轉屋住戶在兩年內被扣除的分數累計達16分，其租約或暫准證將被終止。不過，如果業主經租置計劃、綠表或白居二購入公屋，則不受其約束。