姐帶男友返家「白食白住」冷氣長開　妹勁嬲：頂唔順要曬男人底褲

這是來討債的嗎？有女生日前發文，稱近日與姐姐及其男友有矛盾，指自己與父母、姐姐同住，因家境清貧，就讀大學的她比較早熟，一向有做兼職減輕家庭負擔，平日更是連冷氣也不捨得開。可是姐姐卻帶男友回家同住，他們非但從不幫忙做家務，又天天躲在房內奢侈地開冷氣兼拒交家用，最令樓主難以忍受的，是她每天都要幫姐姐男友晾內褲，但因姐姐脾氣暴躁，她怕被打而不敢作聲，帖文引來網民熱議，有人不忿樓主姐姐的自私行為，直斥「佢根本嚟攞債」。



樓主在討論區稱姐姐帶男友到家中住，但2人好吃懶做，家務事通通由樓主處理，連姐姐男友的內褲也需要她晾曬，令她氣憤不已。（《鬼怪》劇照）

該名女生苦於無法改變現狀，只好在Dcard以「家姐帶男朋友上嚟白食白住」為題發帖訴說委屈，表示來自低收入家庭，現時與父母及姐姐同住，自己平日會幫忙清洗、晾曬、摺疊衣物，但自從搬屋後，姐姐的男友每周最少有5天會到她們家住，樓主便要幫忙晾曬姐姐男友的內衣褲，她感到極不滿，「我真係頂唔順日日幫個男人曬底褲」。

女生更抱怨姐姐與其男友的生活模式加重了家庭的經濟負擔，指2人在家無所事事又不會幫忙做家務，只會躲在房內開冷氣追劇到天光。樓主形容與家人平日非常節儉，熱到無法忍受才會開冷氣，又解釋父親因身體緣故無法工作，母親又沒有穩定收入，一家人靠以往的積蓄度日，只能省着過活。雖然樓主有做兼職賺取生活費，但也僅夠個人生活，現在還要幫姐姐他們交電費，很不甘心。母親雖曾叫姐姐給家用，但她以沒有收入拒絕。

由於姐姐與男友冷氣長開的「 奢侈」生活習慣，加重了家中的經濟負擔，令樓主相當不滿。（GettyImages）

樓主指姐姐因年幼時發生過一些事情所以不尊重母親，父親又不夠強硬，所以沒有人能管束姐姐。而且姐姐脾氣一向較暴躁，打罵時有發生，「之前仲打到我（樓主）塊面損晒」。所以縱然不喜歡姐姐與其男友的所作所為，但因怕與之爭執會令到家人傷心，「唔想我爸媽激氣」，樓主也只好強忍委屈。

帖文引來網民熱議，大部分人都留言安慰樓主，又為她的早熟感到心酸，覺得她比姐姐更成熟，「心痛你，抱抱」、「你比佢更加似家姐囉」。又有人教樓主如何應對「刁蠻姐姐」，「熄冷氣總制」、「唔好再幫佢收同曬男人啲衫，直到佢地交錢為止」。亦有人建議有不滿就講清楚，毋須強忍，如果姐姐做出打人行為，大可以報警處理。