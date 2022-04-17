拍拖僅2個月　阿哥帶女友返屋企長住　港女斥：點解可以咁自私？

「相見好，同住難」，家人同住總會有爭執，更何況是不熟悉的人。有港女在討論區發文，指哥哥與女友在一起僅2個月，已帶女方住進家中，令家人非常不適應。她痛罵2人「點解可以咁自私」，但不知該如何請女方不要再同住。有網民笑言樓主可有樣學樣，「你又帶男朋友上去住」，亦有人建議樓主忍受；有人則建議開家庭會議討論處理方法。



樓主表示家中突然多了個人同住，令家人全都不習慣，覺得哥哥不為家人着想很自私。（《香港愛情故事》劇照）

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該女生在Dcard發文，表示哥哥與其女友在一起約2個月，女方每日也會留下過夜，現在更長駐家中，突然「多咗個人生活」，令全家人都非常不習慣。樓主指，由於家中只有1個廁所，有時會與哥哥的女友在使用上有矛盾，她曾因此向哥哥表達不滿，惟哥哥以女方無家可歸為由搪塞過去。她不知如何勸哥哥的女友不再住在家中，只好撰文問網民。

有網民建議樓主開家庭會議，由父母開聲請哥哥的女友離開。（《香港愛情故事》劇照）

有網民同情樓主，認為無端多了個人同住實在令人難受，直言「睇字都頂唔順」，另有人建議樓主不要與哥哥有正面衝突，反應由父母開聲請求女方離開。不過有網民則表示自己也會到男友家中住，認為早晚也是一家人「當係提早熟習」，如果女方沒有甚麼品行問題，建議樓主忍耐。

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樓主表示她們即將結婚，但姑仔事先聲明不會去觀禮，只出席飲宴，她終於忍不住霸氣回覆了一句︰「Sorry喎，我結婚係我好個人嘅事」。（GettyImages）

帖文引起網民熱議，不少人都大讚樓主「型爆」，但同時擔心她婚後只會更加難受▼▼▼