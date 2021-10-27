港女呻洗臉巾被阿嫂擅用幫兒子抹腳　喝停後阿嫂講呢句令人更嬲

不是自己的東西先問一問別人再用是基本的禮貌，有網民於討論區發文表示，日前哥哥一家到她家裏吃飯，嫂子居然擅自用她的洗臉毛巾幫兒子抹腳，她立即喝停嫂子，嫂子卻很淡定地說「哦，咁你洗乾淨就得」，她聽到火起，反擊嫂子「咁我洗乾淨之後送畀你抹臉呀！」哥哥此時出來打圓場說「應該唔小心拎錯」，沒料哥哥回應令樓主更憤怒，「你去人哋屋企問都唔問就拎條毛巾用？」帖文隨即引起網民熱議。
該名網民於香港討論區以「點會拎條洗臉巾抹腳㗎！」為題發文表示，日前哥哥一家到她家裏吃飯，嫂子居然用她的洗臉毛巾幫兒子抹腳，她立即喝停嫂子，指出這條毛巾是用來洗臉後抹臉，嫂子卻很淡定地說「哦，咁你洗乾淨就得」。
樓主立時怒火中燒，「嬲到我呀」，即時反擊嫂子說「咁我洗乾淨之後送畀你抹臉呀！」，嫂子才沒再說話。此時，哥哥發現「唔對路」，出來打圓場說「應該唔小心拎錯」，這句回應卻反而令樓主更憤怒，「你去人哋屋企問都唔問就拎條毛巾用？」。
樓主表示「真係吞唔落啖氣」，整餐飯都吃得不開心，不明為何嫂子不問她拿濕紙巾用，她當刻真的很想待嫂子離開時，偷偷將洗臉巾放入嫂子的袋中，不過沒這樣做，而她最後換了一條新毛巾用。
網民紛紛留言指出，「你阿嫂咁無禮貌架！用人哋啲嘢前應該問一下先！阿嫂唔係大晒架」、「大嫂唔啱就梗，但一場親戚，咁臉巾都要定期更換，你當提早更換囉！」、「好小事而已，下次如果知佢哋嚟，預早收埋所有毛巾囉，再唔係在洗手間貼通告囉」。
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