約會中男友與阿媽狂通訊　女生憂表不滿顯小器：佢叫阿媽幫book房

有媽的孩子像個寶。有網民日前發文，表示男友在約會時常常低頭撳手機，一看才發現他正與媽媽「密密斟」，在分享約會細節，甚至試過「叫佢阿媽幫手book房」。該女生對男友的舉動略感不滿，希望他約會時可以專注於對待自己。網民對事件意見兩極，有人覺得男方不成熟，「媽寶，堅驚」；但亦有人覺得他是良人，「識得珍惜屋企人關係先係好仔囉」。

有女生於討論區發文分享男友甚麼事也會與媽媽分享，就連約會的點滴也會告訴媽媽，收到母親訊息也會秒回。（《BB來了》劇照）

該名女生在Dcard發文，稱與男友一起約半個月，發現他事無大小也會與媽媽分享，包括去哪裏約會、吃甚麼等等，甚至曾經試過為了和女友「二人世界」而請母親幫忙預約套房。她表示男友的媽媽是家庭主婦，平日在家就玩facebook、IG等社交軟件，然後把有趣的帖文分享給兒子。

樓主稱與男友約會時，他如果收到母親訊息就會即刻回覆，頻率極高，「一個鐘加埋真係一半時間都低頭睇手機」。她對此不滿，希望男友在與自己約會的時候可以把焦點放在自己身上，而不是與母親通訊聊天，想請求男友注意一下，但又擔心說出來會顯得自己不夠大方，「係咪我太小器？」。

有人認為樓主並非小器，建議向男友開心見誠說出相處問題。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

帖文引來熱議，網民意見兩極。有人認為有人樓主並非小器，而是其男友長不大，甚至用「裙腳仔」稱呼他，「開房都搵阿媽，點忍啊」、「唔好話女朋友，就算同朋友出街都唔應該成日㩒電話，呢啲係基本禮貌」、「唔通返工返學又叫老細老師等陣，話要覆阿媽咩？」。但另一方面有人就認為樓主確實不夠體貼大方，「真係幾小器，出街幾個鐘畀幾分鐘人阿媽都介意」、「平時你搵男朋友，如果佢見到個訊息但唔即刻覆你，你都唔開心啦」。