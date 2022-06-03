常識老師問家居意外起因　小一生爆阿媽大鑊超爆笑　同學齊附和

各位媽媽要注意自己在子女心目中的形象啦！有港媽於網上發文分享小一女兒上課時的趣事，稱有次上常識課時，老師問有什麼會導致家居意外，這時女兒竟立即舉手回答「媽咪」。老師遂問及原因，女兒便爆笑回答道：「因為媽咪一發惡就會變噴火龍，識噴火㗎，好危險㗎！」盡顯童心的答案引來同學們附和。港媽聽到女兒覆述事件時沒有發火，反而覺得「班小朋友好可愛」。



有港媽於網上發文分享讀小一的女兒上常識課時的趣事，有次老師問有什麼會導致家居意外，女兒立即回答「媽咪」，「因為媽咪一發惡就會變噴火龍，識噴火㗎，好危險㗎！」。（《寵物小精靈》劇照）

該名港媽投稿至fb專頁「生仔要考牌系列」，稱日前與女兒聊天，談及學校常識課正教導家居意外知識，女兒回答老師問題時，直指媽媽就是家居意外的原因，更解釋指因為媽媽生氣時會變噴火龍。同學們聽到答案，立即你一言我一語地附和，「係呀係呀，媽咪真係識噴火㗎」、「係呀，媽咪真係家居意外嘅原因」、「爸爸就會救火囉」、「媽咪真係好惡㗎」、「原來唔係得我媽咪會變T-Rex（暴龍）」。港媽指出，當時老師聽到也忍不住笑了出來，而她只好笑說，「睇來，我都要改善下噴火情況，避免個女覺得我係家居意外起因」。

不少網民得知事件也會心微笑，「老師好有愛同耐心，冇第一時間話小朋友答錯」、「我都成日同個仔講，唔好要媽咪又變暴龍」、「爸爸會救火？竟然唔會火上加油」、「我老公：『快啲乖，唔係媽咪變恐龍㗎喇！』（佢自己鬧唔得嘅，係要拖我落水）」、「我咁啱同個仔睇緊本書叫《我的媽媽生氣了》，阿仔表示：『佢媽媽噴火喎』，之後話：『媽媽嬲嬲噴火』，睇嚟我之後應該都會成為噴火龍協會嘅會員」。