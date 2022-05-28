真的很生氣！鄰枱2孩身有傷痕疑遭虐待　女食客1舉動解救小姊弟

「有人看過他們嗎？還是有誰認識他們？」馬來西亞1名女生在社交平台上載照片，指出外用餐時發現鄰桌2名孩童臉上有可疑傷痕，觀察與他們同桌婦人的說話舉止，懷疑2孩曾被暴力虐待。女生當時感到很生氣，但不知可以怎辧，決定拍照放上網，詣問網民可以怎樣幫忙。事件在網上瘋傳後，檳城警方隨即接到報案，火速展開調查，並拘捕孩童的28歲母親及52歲外婆，今日（28日）則獲法庭批准延長扣留4天協助調查。



該名女網民日前在fb群組上載2位小朋友的照片，指他們臉上有可疑傷痕，亦留意到同桌老婦對他們的說話舉止，因而懷疑小孩有被暴力虐待，結果引起網民關注及報案。（facebook截圖）

該名女網民日前在facebook群組上載2名小朋友的照片，表示在當地小販中心用餐時，發現1男1女孩童臉上有可疑傷痕，過程中亦留意到同桌老婦對他們的說話舉止，「我嚴重懷疑2個小孩有被暴力虐待」，她當時見到2個孩子很乖巧，完全不敢發出聲音。

「我真的生氣，但是強忍住了」，樓主求問網民可以怎樣做，並解釋稱不確定是否事實，只希望民眾幫忙留意，「如果暴力虐待是事實，有什麼辦法幫助他們？此時此刻我真的感覺我很微小，做不了什麼」。

帖文引起網上熱議，警方及檳州褔音局官員亦接獲虐童案報案，並於27日上午到1間組屋單位逮捕2名華裔女子，包括孩童的28歲母親及52歲外婆，帶他們回警署作進一步調查，該對小姊弟也被送往醫院驗傷，目前交由褔利局照顧。據悉，褔利局官員昨日登門時，除帶走小姊弟外，也帶走1名華裔少年。

根據當地傳媒報道，2名疑犯今日（28日）被押往法庭並獲批准延扣多4天，以協助調查，警方以2001年兒童法令《疏忽照顧孩子》條文徹查案件，一旦罪成，最高可判監10年及罰款2萬令吉（約35,850港元）。