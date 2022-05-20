10歲女童每天吃避孕藥！母哽咽曝已吃8個月　揭背後原因極心酸

年僅10歲的女童，每天食避孕藥的原因竟是要保命？內地河北滄州10歲女童小雅因患有白血病，在醫生建議下要每天服食避孕藥推遲月經，以免大出血危及生命，雖然母親擔心避孕藥會損害小雅身體，惟醫生直言這是目前唯一解決方法，母親亦無奈允許，且聲言「不放棄任何希望」。小雅至今已服食避孕藥8個月，其經歷令大批網民心痛，紛紛留言支持。



內地河北滄州10歲女童小雅因患有白血病，在醫生建議下要每天服食避孕藥推遲月經，以免大出血危及生命。（影片截圖）

據內地《紫牛新聞》報道，小雅去年8月中反覆發高燒，打退燒針亦無法控制病情，於是父母帶着她到濟寧市第一人民醫院求醫，進行骨髓穿判發現患「急性淋巴細胞白血病」。

惟小雅的治療過程並不順利，化療時鼻子受到感染，鼻腔裡的黑色血塊一天比一天大，最後整個臉都是腫起，連眼睛都睜不開，嘴唇更往外翻；直到治療了6個月後，小雅的鼻子才能恢復正常。母親心疼憶述，「當時孩子整日以淚洗面，我看着心如刀絞，想替孩子承受那份痛苦，但替代不了」。

還有一個更緊迫問題，醫生指出，小雅月經時，很有可能會造成大量出血，嚴重更可能危及生命，權衡利弊後，決定讓小雅吃避孕藥以控制月經周期，減少月經量從而避免化療期間出血過多。

為了小雅，母親無奈聽從醫生建議，讓小雅吃避孕藥。（影片截圖）

不過母親擔心，吃避孕藥會損害孩子身體，「我特別不能接受，她畢竟是女孩子，長期服用避孕藥肯定對身體有傷害」，但醫生直言，「這是目前唯一的解決辦法，妳得想想孩子現在的情況，如果沒有了生命，還需要考慮以後的事情嗎？」為了小雅，母親無奈聽從醫生建議，一吃至今已經過8個月了。

母親透露，小雅經歷了6次化療，目前每隔兩、三天就要輸一次血小板，但她強調「不放棄任何希望」，「孩子是我的心頭肉，只要有一點希望，當媽媽的定會竭盡全力」。

母親透露，小雅經歷了6次化療，目前每隔兩、三天就要輸一次血小板，但她強調「不放棄任何希望」。（影片截圖）

小雅的經歷令大批網民表示心疼，紛紛留言鼓勵，「唉，心疼小朋友」、「太可憐了」、「加油，早日康復」、「辛苦了」、「一切平安」。