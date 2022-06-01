的士貼告示「輪椅直接推上車廂多收$200」　網民狠斥公然濫收車資

部分傷健人士平日以輪椅代步，乘搭交通工具時容易遇上不便，有時只能依賴的士出入。有網民近日於facebook群組發文，留意到1輪混能的士的車窗上貼告示，表明若有輪椅需要直接推上車廂，整段車程的車費須額外加收200元。不少網民及的士同業也狠斥涉事司機明目張膽濫收車資，指出運輸署的士車費表列明，傷殘人士乘客賴以行動的輪椅屬免費。



有網民近日於facebook群組發文，留意到1輪混能的士的車窗上貼有告示，表明若有輪椅需要直接推上車廂，整段車程的車費須額外加收200元。（fb「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

有網民於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」貼出兩張相片，可見有混能的士的車窗上貼有小張告示，「溫馨提示」乘客若有輪椅需要直接推上車廂，每程車程需收附加費200元，間接表示輪椅乘客只能將輪椅收起放於車尾廂，不能「連人帶椅」乘車。樓主狠批相關司機或車主的做法，直指對方濫收車資，「你唔揸支鎗去搶？」。

相片亦引來一眾的士同業討論，不少司機也直斥「附加費」毫無法律理據，猶如明目張膽濫收車資，「目無王法，做服務行業夠膽咁樣標明，真係有啲過份咗」、「的士例輪椅係免費，唔收得錢，佢明目張膽話收$200，會唔會出事㗎」、「唔想做咪唔好做囉，嗰幾塊上落鐵板掉咗佢咪解決到囉！你咁樣要$200咪黑的行為囉」。

有好心司機則表示，過往曾有帶同乘坐輪椅的家人被拒載的經歷，認為職業道德比多賺數百元更重要，「我現在不抗拒輪椅客，如在街上或醫院遇上，我不會額外收費，一定接載，只是照錶收費。既然有緣遇上，就會照做，希望社會變得溫暖。其實並不浪費太多時間，職業道德才是重要」，獲得網民大讚。

不少網民及的士同業也狠斥涉事司機明目張膽濫收車資，指出運輸署的士車費表列明，傷殘人士乘客賴以行動的輪椅屬免費。（資料圖片）

根據運輸署的士收費表及香港法例第374D章 《道路交通(公共服務車輛)規例》 第47條，如的士乘客屬傷殘人士，其輪椅及枴杖不得視為可收取附加車費的行李，相關用品屬免費。而濫收車資、拒絕載客和兜攬乘客即屬犯罪，一經定罪，可處第三級、即1萬元的罰款及監禁6個月。

運輸署數據顯示，本港有3款合共逾2200輛可供輪椅上落的士，約94%為豐田金豐混能的士，另外2款為日產NV200及豐田Noah。不過有的士車行負責人曾指出，最常見的豐田混能的士雖標榜可供輪椅上落，但實際使用時要額外放置踏板，亦要收起車廂內的乘客座椅，加上該車款以側門上落設計，輪椅進入車廂後要轉90度角，若在斜路上客，輪椅容易翻側，只有輕便運動輪椅等適用，其他後輪較大、椅背較高，或電動輪椅等，一概都無法乘坐。