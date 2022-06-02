最年輕夫妻！15歲娶16歲！家人安排婚事全因驚被鄰居取笑呢件事

這是甚麼神邏輯？印尼1對父母因怕孩子未婚懷孕，竟直接安排他們早婚！南蘇拉威西省近日舉辦了1場震撼網民的婚禮，新人2人也還未成年，只是分別15歲及16歲的中學生。影片中可見新人穿戴華麗，珠光寶氣，但難掩稚氣的臉，隨長輩安排矯正站姿。婚禮影片在網上流傳，引起當地社會譁然，有人笑指他們或是印尼最年輕的夫妻，要一邊求學一邊照顧孩子。



印尼1對中學生在父母安排下完婚，左邊是16歲的新娘薩斯基亞，右邊是15歲的新郎費爾迪。這場婚禮卻引起社會大眾不滿，認為2人太年輕。（youtube影片截圖）

綜合外媒報道，5月22日，印尼南蘇拉威西省瓦久縣（Wajo Regency）1對年輕新人在親友見證下完婚，當婚禮照片曝光後，在網上造成轟動。原來這對新人還未成年，新娘薩斯基亞（Nikma Sari Saskia）16歲就讀中三，新郎費爾迪（Muh Ferdi）則15歲就讀中二。新郎費爾迪獲父親贈地作為新婚禮物，父母表示薩斯基亞和費爾迪處於戀愛關係中，並非外界猜疑的盲婚啞嫁，可是不少民眾仍然抵制該場「娃娃親」。

從網上流傳的影片可見，薩斯基亞與費爾迪穿上綠色的傳統服裝，在親友見證下完婚。新娘濃妝艷抹，卻稚氣未脫，而新郎臉上就沒有表情，木訥地聽從在場長輩改變站姿。

雙方家長承認婚事由他們安排，但稱薩斯基亞與費爾迪已交往很長時間，除了就讀同一所學校，還有遠親關係，同時也是鄰居。當初為了加強兩戶人的關係，父母們一手撮合及同意兩人交往，不過因怕仍年輕的他們會發生有辱家門的事，例如婚前性行為、未婚懷孕等，遂安排兩人早婚，「（希望）可以做些甚麼來避免尷尬」。帕蘭奈村（Wiring Palannae）的村秘書就表示，薩斯基亞與費爾迪的婚禮受到村民祝福，雖然他們仍未成年，但其家人實在不願承擔任何風險，直言「（早婚的）原因是避免通姦」。

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婚禮影片在網上流傳，大多數當地民眾均不同意這場未成年人的婚事，認為他們應先完成學業、找到工作再論婚嫁。有人就猜測雙方家庭是為了利益才有此打算，也有網民指為避免通姦而安排早婚是極端行為，批評雙方父母只是為了維護面子，根本沒有替孩子着想。