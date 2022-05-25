新郎婚禮突頭暈跌假髮　美女新娘見禿頭嚇到走　1原因由男家賠錢

【婚禮奇聞／結婚】婚禮突然中止，最奇特的原因不是有人搶新娘，而是新郎被發現是禿頭！又有一場因隱瞞禿頭而告吹的婚禮，近日印度一對新人喜結連理，本來婚禮現場充滿歡聲笑語，惟新郎突然暈倒，頭上假髮同時跌落地面，露出反光「地中海」。新娘此前不知道他禿頭，氣得即場終止儀式，即使女方親戚都幫口，她仍堅決不嫁「禿頭新郎」。擾攘了一輪，最終有人報警處理，事件最終要在警局解決。



印度新郎哥離娶得美人歸只差一步，他婚禮中暈一暈跌了假髮，新娘知道他禿頭後即場悔婚。（ETV Andhra Pradesh新聞截圖）

據當地媒體報道，印度北方邦烏納奧（Unnao ）近日舉辦了一場怪誕不經的婚禮。當日婚禮現場觥籌交錯，一片喜氣洋洋，惟新郎潘卡伊（Pankaj）在儀式期間感到頭暈目眩，隨後更昏倒在地。倒地一刻，他頭上假髮應聲滑落，露出光禿禿頭頂，只有頭顳兩側可見黑髮。

一時間所有賓客愛發現潘卡伊有「地中海」脫髮問題，即哄堂大笑。新娘妮莎（Nisha）此時才發現新郎一直隱瞞禿頭，羞憤難當顧不得婚禮已過半，宣布取消婚禮及即時走人，嚇得在場人士鴉雀無聲。當意識到妮莎是真的決定悔婚，包括女家在內，在場人士都勸她不要衝動，但妮莎心意已決，堅持不嫁。雙方爭持不下，有人報警求助。警方介入後，妮莎的家人認為潘卡伊欺騙了新娘及女家，才會令婚事告吹，她的叔叔稱如果早知新郎有禿頭問題，一家人仍可叫她做好心理準備，新娘見到假髮落地時也不會如此震驚。

當地鄉議會在婚禮翌日約雙方家庭和談，妮莎父親稱為舉辦婚禮花費了56.6萬盧比（約5.7萬港元），現在血本無歸。因瞞騙女家而被責備的潘卡伊自認理虧，表示願意承擔開銷及退還女家全數費用。妮莎的親戚事後接受當地媒體採訪時表示，潘卡伊不該隱瞞禿頭的事實，「你不能期待婚姻能在謊言中走下去」。

（綜合）