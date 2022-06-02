超市鰻魚被同缸龍蝦啃食　網民震驚：員工吃掉同事？　職員咁講

鰻魚可以和波士頓龍蝦一起養？河南有網民日前拍到驚奇一幕，稱在超市水缸發現有隻波士頓龍蝦正啃食1條鰻魚，龍蝦巨螯雖遭綁實，仍抓住魚尾狂啃，鰻魚已奄奄一息。有網民質疑為何兩者會被放到同一水箱飼養，形容是「某員工竟吃掉自己的同事」，又揶揄店家可能掛牌賣「受傷的鰻魚」和「鰻魚餵養的龍蝦」。事發超市稱該鰻魚最後沒有出售，解釋因賣剩1條才放入龍蝦箱。內地生物學家指，波士頓龍蝦雖有可怕巨螯，但性格並不凶殘，不過牠們進食面很廣，見到眼前大餐可不會放過。



內地有超市將鰻魚放到波士頓龍蝦的缸養，結果鰻魚被波士頓龍蝦啃食。（微博影片截圖）

5月27日，河南南陽市網民習先生下班逛超市，走過海鮮專櫃驚見1隻波士頓龍蝦正抓住鰻魚啃食便馬上拍片。影片所見，水箱的掛牌寫着波士頓龍蝦，但裏面除了1隻波士頓龍蝦外還有1條鰻魚，拍片時鰻魚已經「反肚」，魚尾位置已被龍蝦啃破外皮吃裏面的肉，鰻魚還有微微反應，魚鰭有擺動痕跡。習先生稱原本鰻魚已經受了傷，不知何故就見到龍蝦抓住牠來吃，即使龍蝦的一雙大鉗被綁起，但鰻魚被龍蝦抓到就跑不了。

片段看得網民嘖嘖稱奇，認為兩者放在同一水箱並不合理，沒理由將鰻魚放入龍蝦箱內養，形容畫面是「戴鐐銬進餐」、「震驚！某員工竟吃掉自己的同事」、「再等等能打1折」、「龍蝦：老子在海裏都沒吃上這等美食」， 也有人懷疑是鰻魚本身已奄奄一息，才被拿去餵龍蝦，「正常鰻魚不應出現在龍蝦的箱子內，有沒有一種可能是餵這蝦的」。

+ 2

有不少網民笑指這是銷售手法，「老闆等會掛個牌：受傷的鰻魚」、「水缸換標籤：鰻魚餵養的龍蝦（價格翻一倍）」。事發超市的職員後來回應內媒指，該鰻魚已被處理掉，沒有出售，有可能是因鰻魚只剩1條，同事才會放入龍蝦箱內同養。

浙江海洋大學生物學教授趙龍盛接受內媒訪問指，片中那隻的確是波士頓龍蝦，即「美洲螯龍蝦」，屬螯龍蝦，原產於大西洋西部及西北部、北美洲海岸，體長可達114厘米，以巨螯聞名，但其實牠們並不凶殘。他認為商家為減少顧客恐懼才將巨螯綁起，防止有意外之餘還可以顯得更生猛，有利銷售。波士頓龍蝦是食譜很廣的物種，除了吃蟹類、海膽、貝類、海藻，也曾有報道指牠們會捕食章魚和魚類屍體，捕食以可獲得性為前提，故牠和鰻魚放在一起，不會放棄這美食。

（綜合）